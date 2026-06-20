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Sebastião Bugalho, Carlos Moedas e Pedro Duarte entram na direção do PSD

20 jun, 2026 - 19:40 • Manuela Pires

Luís Montenegro promove uma renovação da direção do PSD, integrando Sebastião Bugalho como vice-presidente e porta-voz do partido, e reforçando a equipa com os autarcas Pedro Duarte e Carlos Moedas.

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Luís Montenegro anunciou, no Congresso do PSD que está a decorrer no Velódromo de Sangalhos, em Anadia, as alterações na direção do partido, chamando o eurodeputado Sebastião Bugalho para vice-presidente e porta-voz.

O líder social-democrata vai ainda integrar dois autarcas na direção: Pedro Duarte, presidente da Câmara Municipal do Porto, e Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que passam a fazer parte da Comissão Política Permanente como vice-presidentes.

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Mantêm-se nas vice-presidências o deputado Alexandre Poço, Inês Palma Ramalho e Leonor Beleza como primeira vice-presidente.

Em relação à anterior composição das vice-presidências, registo para a saída da presidente da UGT, Lucinda Dâmaso, que votou contra a proposta de reforma laboral na assembleia-geral daquela central sindical.

Para número um da lista ao Conselho Nacional, Montenegro aposta na comissária europeia e ex-ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque.

A Mesa do Congresso também vai ter um novo presidente. O líder do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque deixa o cargo por vontade própria e será substituído por outro líder regional, José Manuel Bolieiro, chefe de Governo dos Açores.

Hugo Soares, um dos homens mais próximos de Montenegro, mantém-se como secretário-geral do PSD.


(em atualização)

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