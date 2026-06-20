- Noticiário das 23h
- 20 jun, 2026
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Sebastião Bugalho: “Eu não estou a pensar no meu futuro político”
20 jun, 2026 - 23:10 • Manuela Pires
O eurodeputado entra na direção do PSD como vice-presidente e sai do Congresso de Anadia como porta-voz do partido. Em entrevista à Renascença, Sebastião Bugalho evita dizer que estilo vai adotar: “Nunca fui capaz de decidir o meu próprio estilo, porque a minha natureza é incorrigível”, reconhece o eurodeputado.
Há dois anos Sebastião Bugalho foi candidato-surpresa da AD nas eleições europeias. Seis meses depois assinava o cartão de militante e 1 ano e 9 meses depois o eurodeputado entra no núcleo duro da direção do PSD como vice-presidente e, para além disso, vai ser o porta-voz do partido, um cargo que não existia até aqui.
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Este sábado, à entrada no congresso de Anadia, Sebastião Bugalho dizia aos jornalistas que “já exercia cargos de responsabilidade no partido e não precisava de mais nenhum”, mas ao início da noite dizia na Renascença que “às vezes recebo desafios e, no espírito de serviço, procuro aceitá-los e dar o melhor de mim a esses desafios”.
Questionado sobre o seu futuro político, Sebastião Bugalho garantiu que não assume este cargo com segundas intenções, sublinhando que aceitou o convite para trabalhar com o PSD liderado por Luís Montenegro e contribuir para o projeto político do partido.
“Eu não estou a pensar no meu futuro político, eu estou a trabalhar com este PSD e com este Governo para o futuro do país, não estou a pensar em mim” refere em entrevista à Renascença.
“Eu estou convencido que só vai para a política quem está convencido que vai dar mais aos outros do que vai perder para a política. O Luís Montenegro está convencido disso e eu acredito nele”, disse.
“Espero que estes militantes, este congresso e este partido consigam que o país acredite no nosso projeto. Eu acho que o país acreditou no ano passado, acreditou no ano anterior e acho que venham quando vierem as eleições, inclusivamente no calendário regulamentar, o país vai voltar a acreditar, porque nós vamos apresentar resultados” garantiu o futuro vice-presidente do PSD.
Há um ano e 9 meses Sebastião Bugalho assinou o cartão de militante do PSD, desde aí tem andado pelo país, esteve na campanha das eleições autárquicas e agora espera levar o conhecimento de eurodeputado para as reuniões da direção do partido.
“Os deputados no Parlamento Europeu recebem a informação antes e nós conseguimos projetar políticas e política num calendário muitas vezes preventivo em comparação com a agenda nacional do debate público português, que muitas vezes é superficial e imediatista”, diz à Renascença.
O eurodeputado elogia Luís Montenegro que escolheu para a nova direção três novos elementos que podem dar um contributo diferenciado, das autarquias até ao Parlamento Europeu.
“Acho que é sábio da parte do presidente do partido ter feito uma direção que conta com franjas diferentes da sociedade que não estão envolvidas na governação nacional”, afirmou. Referindo-se aos autarcas de Lisboa, Carlos Moedas, e do Porto, Pedro Duarte, Bugalho destacou a experiência e o contributo que ambos podem trazer para a direção do partido.
Questionado sobre o chumbo da reforma laboral no Parlamento, Sebastião Bugalho considera que a estratégia de Montenegro é acertada ao não escolher um parceiro preferencial. “Nós conhecemos a natureza de cada partido. Por isso é que não temos nenhum parceiro preferencial, porque não queremos depender de nenhum deles”.
Que estilo vai adotar enquanto porta-voz do PSD? “Sabe que eu nunca fui capaz de decidir o meu próprio estilo porque a minha natureza é incorrigível”, reconhece o eurodeputado.
- Noticiário das 23h
- 20 jun, 2026
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