- Noticiário das 10h
- 21 jun, 2026
-
Congresso PSD
Carlos Eduardo Reis aconselha Governo a chamar PS para negociar e avisa sobre “risco” de normalizar o Chega
21 jun, 2026 - 08:06 • Manuela Pires
Líder da distrital de Braga, eleito há quatro meses e crítico da direção de Luís Montenegro, Carlos Eduardo Reis garante, em entrevista à Renascença, que não veio ao congresso de Anadia “fazer de nuvem negra”, assumindo-se “focado na alternativa que é apontar o caminho”.
Um dia depois de o Parlamento ter rejeitado o pacote laboral, o antigo deputado do PSD Carlos Eduardo Reis pede reflexão ao congresso de Anadia e sugere ao líder do partido, Luís Montenegro, chamar o PS a jogo “porque teve responsabilidades na situação a que o país chegou”.
Carlos Eduardo Reis dá o exemplo da Prestação Social Única (PSU), uma medida que foi pensada pelo PS. “Colocam-se à margem, dando-nos a conotação de uma medida punitiva, colando-nos ao Chega. E nós não devemos deixar que isso aconteça. Devemos chamá-los. Se a medida era do Partido Socialista, é com eles que devemos fazer essa negociação” defende Carlos Eduardo Reis em entrevista à Renascença.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O antigo deputado social-democrata, que ficou fora das listas nas últimas eleições legislativas, avisa ainda o primeiro-ministro que o PSD não pode deixar “o espaço charneira para um partido como o Chega, porque senão acontece-nos aquilo que aconteceu com o pacote laboral”, avisa, considerando que há parceiros mais e menos confiáveis.
Nesta entrevista à Renascença, o líder da distrital de Braga alerta ainda para o perigo dos eleitores não conseguirem distinguir o PSD do Chega, se Luís Montenegro insistir em escolher o partido de André Ventura como parceiro.
“Corremos é o risco de outra coisa. É saber depois quem é que dá o abraço do urso a quem? Corremos o risco de normalizarmos o Chega a um ponto em que as pessoas já não entendam que há uma diferença entre votar em nós e votar no Chega. E é isso que eu acho que é o alerta importante neste Congresso” avisa.
E Luís Montenegro está disponível para essa reflexão? “O partido não gosta de ver aquilo que se passou no Parlamento. E os portugueses também não gostam de perceber que há um ímpeto reformista travado por alguns partidos que brincam com as pessoas. E, portanto, entendo que toda a gente aqui, dirigentes responsáveis, atentos, informados, devem estar alertas para esta questão” responde à Renascença.
O líder da distrital de Braga, que venceu as eleições sem o apoio da direção de Luís Montenegro, deixa ainda um outro conselho ao PSD: é preciso ter empatia e explicar aos portugueses as reformas que o Governo quer fazer.
“E há outra ideia, que é muito importante passar e que para mim é fundamental e que tem que ver com o sucesso das medidas, que é a empatia. Nós temos de ter o cuidado de ter empatia em relação aos portugueses quando fazemos alterações que mudam a vida das pessoas.”
Carlos Eduardo Reis conquistou a distrital de Braga, uma das mais importantes do partido pelo número de militantes e por ser a terra de Hugo Soares, o homem forte do aparelho do PSD.
No congresso de Anadia pediu reflexão sobre como lidar com os dois maiores partidos da oposição: “Porque estamos numa fase em que esta colocação de patamar igual entre Chega e PS pode definir o resto da legislatura. Portanto, este congresso deve servir para essa reflexão. E essa reflexão é importante. O alerta não é uma crítica”.
- Noticiário das 10h
- 21 jun, 2026
-
- Santana volta ao PSD e diz a Montenegro: "Não está nas minhas intenções candidatar-me"
- Sebastião Bugalho: “Eu não estou a pensar no meu futuro político”
- PCP diz que derrota do pacote laboral foi "grande vitória" dos trabalhadores
- Sebastião Bugalho, Carlos Moedas e Pedro Duarte entram na direção do PSD
- Leitão Amaro: “Cada vez que no TikTok virem André Ventura a dançar, ele é o homem que vos está a tramar”
- Ministra da Saúde diz que a imigração esconde o aumento dos médicos de família
- Palma Ramalho não desiste da reforma laboral: “Obrigada, senhor primeiro-ministro, lá iremos fazer esta e outras reformas”
- Líder dos TSD sobre reforma laboral: “É uma daquelas reformas que só se faz com maioria absoluta”
- Coligação PS-Chega? Insinuações "ridículas", responde Carneiro
- Sebastião Bugalho traça linhas de demarcação política do PSD face ao Chega e PS
- JSD defende "não é não" à violência sexual e pede penas efetivas para crimes sexuais
- "Falta-lhes coragem": Montenegro critica Chega e "estratégia manhosa" do PS
- "É imaginação": Montenegro recusa cenário de crise política
- Castro Almeida admite que limpeza das florestas é “problema impossível de resolver”
- "Questão não se coloca". Ministro da Economia rejeita insistir na reforma laboral
- Santana volta ao PSD e diz a Montenegro: "Não está nas minhas intenções candidatar-me"
- Sebastião Bugalho: “Eu não estou a pensar no meu futuro político”
- PCP diz que derrota do pacote laboral foi "grande vitória" dos trabalhadores
- Sebastião Bugalho, Carlos Moedas e Pedro Duarte entram na direção do PSD
- Leitão Amaro: “Cada vez que no TikTok virem André Ventura a dançar, ele é o homem que vos está a tramar”
- Ministra da Saúde diz que a imigração esconde o aumento dos médicos de família
- Palma Ramalho não desiste da reforma laboral: “Obrigada, senhor primeiro-ministro, lá iremos fazer esta e outras reformas”
- Líder dos TSD sobre reforma laboral: “É uma daquelas reformas que só se faz com maioria absoluta”
- Coligação PS-Chega? Insinuações "ridículas", responde Carneiro
- Sebastião Bugalho traça linhas de demarcação política do PSD face ao Chega e PS
- JSD defende "não é não" à violência sexual e pede penas efetivas para crimes sexuais
- "Falta-lhes coragem": Montenegro critica Chega e "estratégia manhosa" do PS
- "É imaginação": Montenegro recusa cenário de crise política
- Castro Almeida admite que limpeza das florestas é “problema impossível de resolver”
- "Questão não se coloca". Ministro da Economia rejeita insistir na reforma laboral