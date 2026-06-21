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Congresso PSD

Carlos Eduardo Reis aconselha Governo a chamar PS para negociar e avisa sobre “risco” de normalizar o Chega

21 jun, 2026 - 08:06 • Manuela Pires

Líder da distrital de Braga, eleito há quatro meses e crítico da direção de Luís Montenegro, Carlos Eduardo Reis garante, em entrevista à Renascença, que não veio ao congresso de Anadia “fazer de nuvem negra”, assumindo-se “focado na alternativa que é apontar o caminho”.

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Um dia depois de o Parlamento ter rejeitado o pacote laboral, o antigo deputado do PSD Carlos Eduardo Reis pede reflexão ao congresso de Anadia e sugere ao líder do partido, Luís Montenegro, chamar o PS a jogo “porque teve responsabilidades na situação a que o país chegou”.

Carlos Eduardo Reis dá o exemplo da Prestação Social Única (PSU), uma medida que foi pensada pelo PS. “Colocam-se à margem, dando-nos a conotação de uma medida punitiva, colando-nos ao Chega. E nós não devemos deixar que isso aconteça. Devemos chamá-los. Se a medida era do Partido Socialista, é com eles que devemos fazer essa negociação” defende Carlos Eduardo Reis em entrevista à Renascença.

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O antigo deputado social-democrata, que ficou fora das listas nas últimas eleições legislativas, avisa ainda o primeiro-ministro que o PSD não pode deixar “o espaço charneira para um partido como o Chega, porque senão acontece-nos aquilo que aconteceu com o pacote laboral”, avisa, considerando que há parceiros mais e menos confiáveis.

Nesta entrevista à Renascença, o líder da distrital de Braga alerta ainda para o perigo dos eleitores não conseguirem distinguir o PSD do Chega, se Luís Montenegro insistir em escolher o partido de André Ventura como parceiro.

Corremos é o risco de outra coisa. É saber depois quem é que dá o abraço do urso a quem? Corremos o risco de normalizarmos o Chega a um ponto em que as pessoas já não entendam que há uma diferença entre votar em nós e votar no Chega. E é isso que eu acho que é o alerta importante neste Congresso” avisa.

E Luís Montenegro está disponível para essa reflexão? “O partido não gosta de ver aquilo que se passou no Parlamento. E os portugueses também não gostam de perceber que há um ímpeto reformista travado por alguns partidos que brincam com as pessoas. E, portanto, entendo que toda a gente aqui, dirigentes responsáveis, atentos, informados, devem estar alertas para esta questão” responde à Renascença.

O líder da distrital de Braga, que venceu as eleições sem o apoio da direção de Luís Montenegro, deixa ainda um outro conselho ao PSD: é preciso ter empatia e explicar aos portugueses as reformas que o Governo quer fazer.

“E há outra ideia, que é muito importante passar e que para mim é fundamental e que tem que ver com o sucesso das medidas, que é a empatia. Nós temos de ter o cuidado de ter empatia em relação aos portugueses quando fazemos alterações que mudam a vida das pessoas.”

Carlos Eduardo Reis conquistou a distrital de Braga, uma das mais importantes do partido pelo número de militantes e por ser a terra de Hugo Soares, o homem forte do aparelho do PSD.

No congresso de Anadia pediu reflexão sobre como lidar com os dois maiores partidos da oposição: “Porque estamos numa fase em que esta colocação de patamar igual entre Chega e PS pode definir o resto da legislatura. Portanto, este congresso deve servir para essa reflexão. E essa reflexão é importante. O alerta não é uma crítica”.

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