Como o PSD fingiu que não vive um psicodrama

" Nós vamos continuar a responsabilizá-los porque a responsabilidade que eles têm foi a responsabilidade que o povo português lhes deu nas urnas. A nós disseram-nos para governar, a eles disseram para dialogar connosco, no Parlamento que é o sítio certo ", disse Hugo Soares.

Nada disso foi discutido em Congresso, sendo apenas aflorado, curiosamente, por Hugo Soares , o panzer de Montenegro, líder parlamentar e secretário-geral do partido, que percebeu que o PSD e o Governo não podem limitar-se à sobranceria que André Ventura aproveita sempre em proveito próprio.

A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho , em tom desafiante, sugeriu, em Anadia , que o Governo não irá desistir desta e “outras” reformas. Bom, mas com que condições?

O estado maior do partido, incluindo o próprio líder e primeiro-ministro, Luís Montenegro , limitaram-se a elogiar o processo de discussão da reforma laboral, fingindo que o problema não existiu e estivesse tudo bem, sendo que a culpa é da oposição – a “estratégia manhosa” do PS e a falta de “coragem” do Chega – e o Governo é a vítima.

“ Estas reformas só se fazem com maioria absoluta ”. A frase do deputado e sindicalista Pedro Roque , numa entrevista este fim-de-semana à Renascença , mostra o que o congresso do PSD não quis perceber. Com a humilhação lapidar que constituiu o chumbo da reforma laboral é preciso ir ao divã, assumir o vexame de ter acreditado na encenação do Chega e encontrar uma estratégia de governação, que até pode ser de vitimização , como a que já está em curso. Mas isso basta para um Governo de minoria?

É a vida, tem de ser. O PSD e o Governo estão destinados a procurar consensos em áreas que não levantem os cabelos de sindicatos, patrões e gente do próprio partido, como Lucinda Dâmaso, a presidente da UGT e até este congresso vice-presidente social-democrata que votou contra a reforma laboral numa assembleia geral da central sindical e foi afastada.

Numa entrevista à Renascença, o ministro da Agricultura e do Mar, José Manuel Fernandes, dizia esperar “bom senso” por parte do Chega e do PS para a discussão e votação da proposta de Orçamento do Estado. Bom, mas para isso é preciso aproximações às oposições. É a vida, tem de ser. Mas, aí, em que ficam as acusações de uma “estratégia manhosa” e a falta de “coragem”?

Ou se assume uma crise política e se atira a toalha ao chão ou algo tem de mudar para o resultado ser diferente. Tudo até pode passar por uma micro remodelação do Governo, fazer um reset ao tom com que se discute com a oposição e, eventualmente, fazer escolhas sobre parceiros. Se o Chega deixou de ser confiável, qual é a conclusão? Se o PS passou a ser mais radical com José Luís Carneiro, qual é a conclusão? Benvindos a mais um psicodrama.

PS - Internamente, Montenegro soube jogar escolhendo para as suas vice-presidências potenciais sucessores, de Sebastião Bugalho, passando por Pedro Duarte e Carlos Moedas, integrando diversas sensibilidades, numa tentativa de criar o ambiente de que está tudo bem entre todos no partido.

De registar que, no PS, António Costa pôs à mesma mesa de um congresso os seus potenciais sucessores e não correu propriamente bem. De registar também que, a partir de agora, o PSD tem vice-presidentes que cobrem todas as regiões do país, do Norte/Porto de Pedro Duarte, ao Sul/ Alentejo de Carlos Moedas e à Europa onde está instalado Bugalho.