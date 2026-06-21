Do fundo soberano do Estado à subconcessão da linha de Cascais a privados. Os 8 anúncios de Montenegro

No encerramento do Congresso do PSD,que decorreu, este fim-de-semana em Anadia, o líder do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, que tem sido desafiado internamente a fazer reformas, fez oito anúncios de medidas e reformas, algumas delas novas, outras requentadas.

1. Criação de um fundo soberano do Estado

O mecanismo vai avançar, segundo Montenegro, junto da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), para entrar no capital de empresas. Segundo o primeiro-ministro “será um instrumento de autonomia e intervenção do Estado em setores estratégicos”. A intenção do Governo é de ter “participações acionistas relevantes em empresas estratégicas”, por exemplo, em áreas como a energia, mas não está excluída a banca, as comunicações ou mesmo a gestão de infraestruturas aeroportuárias, “se os concessionários das mesmas não cumprirem as suas obrigações”. O líder do PSD não fala em nacionalizações, mas diz que o fundo irá “congregar as participações já detidas pelo Estado e ainda outras que venham a ser consideradas estratégicas e com retorno financeiro” para o setor público.

2. Fundo de catástrofes

A medida já estava anunciada. O primeiro-ministro e líder do PSD quer “executar” o fundo que “possa permitir às pessoas e às empresas, às comunidades e autoridades locais e ao Estado central gerirem o impacto financeiro no território, nas infraestruturas, na economia destes eventos, através de um mecanismo de seguros e resseguros”. Serão criados dois sub-fundos, um para o risco sísmico e um outro para “eventos climáticos extremos”.

3. Subconcessão da Linha de Cascais a privados

Montenegro quer "aumentar a oferta e melhorar a qualidade" do serviço da CP. Em paralelo, o Governo pretende avançar para a subconcessão da linha de Cascais a privados, “salvaguardando o interesse público e garantindo que a CP mantenha o seu papel estratégico como operador público nacional”. O modelo será aplicado nas áreas metropolitanas para “fomentar a mobilidade, o transporte público e para melhorar, do ponto de vista ambiental, a nossa sustentabilidade”, com Montenegro a garantir a aposta na ferrovia.

4. Novo código de contratação pública

Numa altura de tensão com o Tribunal de Contas, por causa da intenção de acabar com o visto prévio, Montenegro reforça que a guerra à burocracia “vai continuar” com o novo Código da Contratação Pública, com vista a “acelerar investimentos e a simplificar processos”.

5. Reforma da Justiça Administrativa e Fiscal

Montenegro não concretiza o que será esta reforma e apenas diz que irá servir para que “as empresas e os cidadãos não enfrentem as demoras intermináveis com que muitas vezes se defrontam judicialmente com o Estado”. O líder do PSD e primeiro-ministro refere que “este é um pilar essencial” da segurança jurídica entre a relação dos cidadãos e o Estado e para “atrair e para manter o investimento, dando aos empreendedores as garantias de que os seus conflitos são resolvidos de forma expedita”.

6. Novo regime de incentivos ao desempenho na Administração Pública

A valorização do mérito e a obtenção de resultados é uma das traves-mestras do PSD para a Administração Pública. Montenegro quer dar condições de atração aos jovens “altamente qualificados para sentirem a vontade de servir o país também nos serviços públicos”.