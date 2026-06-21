Ministro da Agricultura espera "bom senso" do Chega e PS para viabilizar OE

O ministro da Agricultura apela ainda aos proprietários da região Centro para que “retirem a madeira” derrubada pelas tempestades, de forma a evitar uma época de incêndios ainda mais severa do que a prevista. José Manuel Fernandes garantiu também que ninguém ficará sem apoios por falta de verbas do Estado.

Em entrevista à Renascença , durante o 43.º Congresso do PSD, José Manuel Fernandes assume que o Governo ficou tão surpreendido com o resultado da votação da legislação como “todos aqueles que assistiram” às palavras de André Ventura.

José Manuel Fernandes, ministro da Agricultura e das Pescas, critica o PS e o Chega por terem chumbado a reforma laboral no Parlamento, mas acredita que, depois do verão, “haverá bom senso” por parte da oposição para viabilizar o Orçamento do Estado para 2027.

O Congresso do PSD aqui em Anadia acontece na ressaca da rejeição do pacote laboral no Parlamento. Qual é que é a consequência disto para o Governo? É uma derrota pesada para o Governo, sendo um tema que tanto tempo esteve na agenda mediática?

É um resultado natural face à constituição do Parlamento, à posição do PS, e à posição titubeante e ziguezagueante do Chega. Ficamos a saber que o Chega diz uma coisa num segundo e no segundo seguinte pode mudar radicalmente a sua posição.

O Governo foi mesmo surpreendido ou estavam à espera da rejeição?

O Governo e todos aqueles que assistiram, os portugueses todos que viram as declarações da André Ventura, confiaram nas suas palavras e deu todas as indicações de que iria viabilizar. Já lhe estavam a dar alguma credibilidade, mas eu, sinceramente, não fico nada surpreendido porque já é o costume que o Chega diga uma coisa e que depois mude, não tem nada a ver com ideologia, é a decisão do momento, é olhar para o resultado de uma sondagem. Não estão preparados para governar, estão preparados para agradar ao máximo.

Ouvimos a Ministra do Trabalho e da Segurança Social, aqui no palco do Congresso do PSD, admitir que este tema ainda pode voltar acima da mesa. O Governo vai voltar a apresentar a reforma laboral?

É algo que está nas mãos do Primeiro-Ministro e da Ministra da Segurança Social, que tem feito um grande trabalho e é importante que se diga que o objetivo era a melhoria dos salários dos portugueses. Devia ser um objetivo de todos e não devia ser só um objetivo do PSD.

E, por isso, faz sentido insistir com um tema que foi rejeitado no Parlamento?

Faz sentido nós querermos um Portugal mais moderno, mais competitivo, mais produtivo. Faz sentido nós querermos melhores salários para os portugueses.

E eu sei que os portugueses também ambicionam por estes salários, por acrescentar valor e flexibilidade.

Em suma, faz sentido insistir?

Do meu ponto de vista, faz sentido insistirmos em termos melhores salários.

Acha que o Presidente da República ficou aliviado em não ter de promulgar um diploma que durante a campanha para as presidenciais disse que não promulgaria caso não tivesse acordo na Concertação Social?

Não vou fazer comentários sobre as conclusões que o Presidente da República tira em relação a este assunto.

Este episódio mostra que o Governo não pode contar com o Chega para aprovar o Orçamento do Estado?

O PSD respeita os votos dos portugueses, isso não quer dizer que não critique aquilo que são as atitudes titubeantes, os zigzueagues e as contradições que existem nos partidos da oposição. Mas o PSD esteve sempre aberto ao diálogo e esperamos que os partidos da oposição assumam essa responsabilidade. Aquilo que eu lhe referi foi que, para saber efetivamente como é que o Chega vai votar, é melhor esperar pela votação.

Mas num caso de um OE que envolve toda a política do Governo, não é arriscado ficar nas mãos do Chega, por isso mesmo que acaba de dizer?

Mas o PSD não tem maioria. Se o PS se excluir, como está a tentar fazer sempre, das suas responsabilidades, não está a olhar para o interesse nacional, mas para o interesse partidário.

Procurar a viabilização do orçamento e é uma questão de responsabilidade. O PSD é previsível e dá estabilidade. Assume compromissos e respeita-os, é responsável. É isto que também se devia pedir às oposições.