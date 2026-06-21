Montenegro volta à promessa: "No dia em que tivesse de cortar pensões, demitir-me-ia"

Ainda a sofrer as ondas de choque do chumbo da reforma laboral no Parlamento, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, volta a prometer que no dia em que tiver se cortar pensões abandona o cargo.

No encerramento do 43º Congresso do PSD, em Anadia, este fim-de-semana, o líder do PSD pediu: "Quero dizer aos portugueses que não se deixem enganar, baixar a idade da reforma hoje é cortar pensões amanhã".

Luís Montenegro volta a dizer uma frase que disse durante a sua primeira campanha para as eleições legislativas, em 2024: "No dia em que tivesse de cortar pensões, demitir-me-ia".

Crítica ao Chega e PS

O primeiro-ministro garante que o "PSD nunca escolheu o calculismo" e volta ao ataque ao PS e Chega, que chumbaram o pacote laboral na passada sexta-feira.

"Sempre que surge uma reforma para o futuro, logo aparecem forças políticas para as travarem, por vezes até obstinadas em fazer com que tudo fique na mesma", atira o líder social-democrata.

E distingue o PS: "Umas ficam presas que pertencem ao passado e não têm futuro". E o Chega: "Outras parecem preferir quase sempre a conveniência do momento".

PSD "não serve para administrar o momento"

Montenegro começou por agradecer a presença de todos e a desejar um "bom mandato" aos novos eleitos para os órgãos do PSD.

Depois de anunciar uma série de medidas, o primeiro-ministro avisou que o PSD "não serve só para administrar apenas as circunstâncias do momento", nem para "gerir expectativas do futuro" e promete ser o primeiro-ministro das reformas.

"Coragem para tomar decisões, ambição para transformar Portugal e sentido de Estado para colocar sempre o interesse das pessoas à frente de qualquer interesse individual", promete Luís Montenegro.

O líder do PSD afirma, a terminar: "O melhor de Portugal não pertence ao passado, está a chegar, vamos fazer Portugal maior".

O primeiro-ministro elogiou ainda a presença da Chefe da Casa Civil, Cláudia Ribeiro, a quem deixou a garantia de que o PSD vai ter uma "colaboração construtiva e estratégica com o Presidente da República".

Montenegro anuncia fundo do Estado para entrar em empresas

Luís Montenegro - como é habitual - aproveitou o discurso final do Congresso para vestir a pele de primeiro-minisrtro e anunciar medidas para o país.

O chefe do Governo anunciou a criação de um fundo soberano do Estado para entrar no capital das empresas e um fundo de catástrofes para os sismos.

Além disso, anunciou que o Governo vai avançar com um modelo que melhore a oferta da CP e isso implica a entrada de uma "subconcessão aos privados", a começar pela Linha de Cascais, no distrito de Lisboa.

Montenegro mantém a promessa da "guerra à burocracia" e a "simplificação de processos"; uma "reforma na justiça administrativa e fiscal" e um "regime de incentivos ao desempenho na administração pública".

Montenegro revelou ainda que quer uma "reforma orgânica da Saúde" e uma "reforma no regime jurídico do arrendamento".

Por fim, anunciou que em julho vai ser apresentado o novo modelo de Inteligência Artificial português, o "Amália", anunciado na WebSummit em 2024.

[artigo atualizado às 14h11 com o resto do discurso de encerramento do líder do PSD]