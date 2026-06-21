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PSD. Montenegro consegue maioria absoluta no Conselho Nacional

21 jun, 2026 - 13:33 • Manuela Pires

No congresso em Anadia, a direção de Luís Montenegro foi eleita com 88 por cento dos votos.

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A lista do líder do PSD obteve maioria absoluta no Conselho Nacional, com 41 mandatos, segundo os dados divulgados no arranque da sessão de encerramento do congresso do PSD.

Luís Montenegro perde cinco lugares para o órgão máximo do partido entre congressos comparando com o último congresso,

Em 2024, Montenegro conseguiu eleger 65% dos membros eleitos para o Conselho Nacional (órgão que tem muitas inerências, como os presidentes das distritais), percentagem que baixou hoje para 60%.

Para o Conselho Nacional, a lista B, liderada por João Gomes da Silva, foi a segunda mais votada, com 19 conselheiros nacionais.

A lista C, que se apresentou como de “consciência crítica” e juntou pessoas que habitualmente protagonizavam candidaturas separadas, conseguiu nove lugares, enquanto a lista D apenas elegeu o primeiro nome, Rogério Gomes.

O Conselho Nacional vai integrar entre outros, comissária europeia Maria Luís Albuquerque, a deputada Teresa Morais, André Pardal, Luís Rodrigues e Joana Barata Lopes.

A direção nacional do PSD foi eleita com 492 votos, 88 por cento dos votos, sendo que o núcleo duro da direção do PSD vaio contar com Sebastião Bugalho, vice presidente que vai ainda ser porta-voz do partido, e os dois autarcas Pedro Duarte, da câmara do Porto e Carlos Moedas de Lisboa.

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