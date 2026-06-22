Carneiro. “Se governar fosse fazer anúncios tínhamos um dos melhores governos do mundo”

O secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, crítica o que diz ser um Governo “especialista em anúncio de pacotes” e lamenta a falta de respostas aos problemas do país.

“O Governo tornou-se especialista no anúncio de pacotes. Já vai no 25º. Já anunciou, nestes últimos dois anos, 25 pacotes de medidas”, disse, esta segunda-feira, o líder do PS, à margem de uma visita a uma fábrica conserveira, em Lavra, Matosinhos.

“Agora apresentou mais oito, e mais dois, neste caso: um fundo soberano e depois mais um fundo para a recuperação das intempéries e das crises que se abatem sobre o país”, acrescentou referindo-se ao discurso de Luís Montenegro, este domingo, no encerramento do congresso do PSD.

“Se governar fosse fazer anúncios... bem... Tínhamos um dos melhores governos do mundo, certamente. Mas como o governar é mais do que fazer anúncios, aí nós, de facto, estamos bastante pior”, lamentou.

Apesar dos anúncios do executivo, para José Luís Carneiro ficou por falar “do que importa” aos portugueses.

Referindo-se ainda aos anúncios do chefe do governo, José Luís Carneiro lamentou não ter ouvido o primeiro-ministro “falar sobre como vai responder às necessidades de habitação no país, como vai responder às necessidades da saúde, como vai responder às necessidades do aumento dos salários e da fixação dos mais jovens e como é que já agora vai responder à economia do país que está a perder competitividade nos mercados internacionais”, apontou.

“Era isso que eu gostava de ter ouvido falar”, rematou o secretário-geral do PS que não se quis pronunciar sobre as declarações da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que associou a imigração pelos problemas no Serviço Nacional de Saúde. “Vamos ter tempo de falar dessas coisas todas”, rematou.

O secretário-geral do PS visitou esta segunda-feira a mais antiga fábrica de conservas a laborar no mundo, em Lavra, Matosinhos, no âmbito do roteiro socialista pela economia do mar.