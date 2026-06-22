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"Tentativa de fraude"

Governo alerta para mensagens fraudulentas invocando o nome do primeiro-ministro

22 jun, 2026 - 22:42 • Ricardo Vieira

Foi já apresentada queixa às autoridades, indica o gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

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O Governo alertou esta segunda-feira para a uma "tentativa de fraude" a envolver o nome do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e do seu chefe de gabinete.

Em comunicado enviado às redações, o gabinete do primeiro-ministro indica que "diversas pessoas" já foram alvo do esquema.

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As pessoas são contactadas "por email e mensagem (WhatsApp), invocando o nome do Primeiro-Ministro e do Chefe de Gabinete, e solicitando o preenchimento de um acordo de confidencialidade", refere o comunicado do Governo.

Foi já apresentada queixa às autoridades, indica o gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

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