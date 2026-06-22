- Edição da Noite
- 23 jun, 2026
-
"Tentativa de fraude"
Governo alerta para mensagens fraudulentas invocando o nome do primeiro-ministro
22 jun, 2026 - 22:42 • Ricardo Vieira
Foi já apresentada queixa às autoridades, indica o gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro.
O Governo alertou esta segunda-feira para a uma "tentativa de fraude" a envolver o nome do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e do seu chefe de gabinete.
Em comunicado enviado às redações, o gabinete do primeiro-ministro indica que "diversas pessoas" já foram alvo do esquema.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
As pessoas são contactadas "por email e mensagem (WhatsApp), invocando o nome do Primeiro-Ministro e do Chefe de Gabinete, e solicitando o preenchimento de um acordo de confidencialidade", refere o comunicado do Governo.
Foi já apresentada queixa às autoridades, indica o gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro.
- Edição da Noite
- 23 jun, 2026
-