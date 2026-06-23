Ministra garante que não culpou imigrantes "de maneira nenhuma" pela falta de médicos

A ministra da Saúde afirmou esta terça-feira que não culpou "de maneira nenhuma" os imigrantes pelo aumento do número de utentes sem médico de família, mas considerou que a entrada em Portugal tem de ser feita "de outra maneira".

"Não culpei, de maneira nenhuma, não ouviram nunca uma palavra contra a imigração, não ouviram nenhuma palavra contra o facto de as pessoas que nós recebemos para viverem em Portugal e para fazerem parte daquilo que é a nossa vida não acederem ao Serviço Nacional de Saúde e aos cuidados de que precisam", referiu Ana Paula Martins aos jornalistas em Vila Nova de Famalicão, no final da inauguração de uma unidade de saúde familiar.

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Ana Paula Martins reagia, assim, às críticas de que foi alvo na sequência de uma intervenção no Congresso do PSD, no sábado, em que reivindicou ter aumentado o número de médicos de família em Portugal, mas em que também falou nos efeitos da pressão migratória no setor da saúde.

"As circunstâncias que vivemos, com o aumento populacional brusco — causado pelo acolhimento de imigrantes que entraram no país sem regras e sem humanismo, a que acresce a existência de redes organizadas que se aproveitam da bondade da democracia e de negócios ilegais assentes nas ineficiências dos sistemas de saúde de outros países —, fazem com que o esforço e o sucesso que temos tido no aumento do número de médicos de família pareça não existir. Mas esse aumento existe, é real e vai continuar a ser real nos próximos meses", defendeu, no congresso.

Esta terça-feira, a ministra disse ter "alguma dificuldade" em perceber que médicos e administradores hospitalares "não reconheçam que temos uma alteração demográfica importante" e que essa alteração demográfica "aconteceu num espaço de tempo muito curto".

Sublinhou que Portugal precisa "destas pessoas", mas "com regras e com humanismo".

"Não basta receber, temos de integrar as pessoas e na saúde temos de lhes dar cuidados de saúde. Muitos destes imigrantes que chegam até nós são pessoas que vêm procurar uma vida melhor, que são muito importantes para a economia portuguesa (...), mas precisamos de ampliar a nossa oferta para as poder receber condignamente", acrescentou.

Ana Paula Martins adiantou que, desde que chegou ao Governo, já foi atribuído médico de família a mais de 300 mil utentes.

Apontou que dar médico de família a todos os residentes em Portugal "não vai ser fácil nem rápido", mas o Governo não vai, nem pode, "perder essa ambição".

"Não vamos desistir", garantiu.