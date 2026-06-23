Ventura diz que ministra do Trabalho admitia rever idade da reforma para trabalhadores por turnos

O líder do Chega disse na segunda-feira que a ministra do Trabalho admitiu uma eventual descida da idade da reforma para trabalhadores por turnos, e alegou que o primeiro-ministro "desautorizou" Maria do Rosário Palma Ramalho.

Em entrevista à CMTV, André Ventura disse que, antes do "chumbo" da proposta do Governo para rever a lei laboral (com voto contra do Chega), além das reuniões entre as lideranças dos partidos, houve também negociações "ao nível técnico normativo, entre delegações" das duas partes.

"A senhora ministra do Trabalho – acho que não cometo nenhuma inconfidência, aliás foi uma das razões pela qual a negociação avançou – assumiu que, entre as várias coisas que estava a negociar com o Chega, havia a descida da idade da reforma para os 65 anos ou 40 de descontos para os trabalhadores por turnos, que tivessem uma longa carreira contributiva por turnos. Isto foi dito pela ministra do Trabalho", afirmou.

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Segundo o presidente do Chega, "depois o primeiro-ministro desautorizou a ministra do Trabalho e disse que, afinal, aquilo que se tinha dito ao Chega já não podia ser feito".

"Quando um partido diz que são temas fundamentais acabar com subvenções vitalícias, regular a questão da amamentação, voltar atrás naquilo que o Governo queria fazer, a questão da idade da reforma, e o Governo te diz 'sim senhor, então vamos avançar e vamos trabalhar por aí', mas depois, 24 horas antes, te dizem que, afinal, já não podem ir por aí, e o primeiro-ministro contradiz a ministra do Trabalho, então isto também não é muito sério numa negociação", alegou.

André Ventura indicou que "só" na quinta-feira à noite, na véspera da votação, é que o primeiro-ministro "assumiu que afinal não quer mexer na idade da reforma", que era uma das principias exigências do Chega para viabilizar a proposta de lei.