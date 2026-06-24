Governo, PSD e PS reúnem-se para tentarem acordo na PSU

O PSD forçou o adiamento da discussão da Prestação Social Única para esta tarde de quarta-feira, na Comissão Parlamentar de Trabalho, depois da sessão plenária. A Renascença apurou que o ministro dos Assuntos Parlamentares, o líder parlamentar do PSD e o líder parlamentar do PS estiveram reunidos para tentar alcançar um acordo sobre a PSU.

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A proposta do governo desceu à comissão sem votação. Na tentativa de viabilizar a proposta com o apoio do Chega, o PSD e o CDS apresentaram uma proposta de alteração, procurando contemplar algumas das reivindicações do partido de André Ventura a negociar no parlamento até à votação de quinta-feira.

Previam “mecanismos céleres de fiscalização”, o aumento de um para dois anos o tempo de residência mínimo para estrangeiros não europeus, uma regulamentação que preveja a suspensão ou cessação dos apoios, assegurando “a proteção dos pensionistas com baixos rendimentos através da articulação da PSU com o complemento solidário para idosos e com o complemento por dependência”.



No que respeita aos cidadãos com deficiência, a AD admite baixar os limites dos 80 até aos 60 por cento, através de uma “avaliação individual” de cada caso de compatibilidade e contemplam a atribuição da PSU aos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro que regressem a Portugal, “com procedimentos simplificados de instrução”.