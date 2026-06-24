Montenegro pede "sentido de responsabilidade" a PS e Chega na Prestação Social Única

"A minha expetativa é que os partidos políticos possam anuir a estes princípios e a esta proposta e faço mesmo um apelo para que possa imperar o sentido de responsabilidade, o sentido verdadeiramente político na dimensão em que cada um terá que ceder talvez um pouco da sua posição inicial para podermos chegar a um acordo", declarou o chefe do Governo.

Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas em Nova Iorque, admite cedências de parte a parte para que a PSU, que vai substituir 13 prestações sociais não contributivas, possa receber "luz verde" no Parlamento.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, apela ao sentido de responsabilidade e considera que há condições para PS e Chega aprovarem a Prestação Social Única (PSU).

O primeiro-ministro acredita que há condições para chegar a um acordo tanto com o Partido Socialista como com o Chega, que na semana passada chumbou a reforma do pacote laboral.

“Eu diria que há condições para os dois poderem votar, fracamente, porque o nível de articulação e cooperação tem sido grande e acho que há essas condições. Para o país, era muito importante que os dois maiores países da oposição se pudessem rever nesta legislação”, sublinha Luís Montenegro.

O primeiro-ministro espera que pelo menos um dos partidos, PS ou Chega, possam ter "espírito construtivo" na Prestação Social Única-

"Estou expectante, mas confiante que há todas as condições para podermos aproximar posições”, salienta.

Entretanto, o PSD forçou o adiamento da discussão da Prestação Social Única para esta tarde de quarta-feira, na Comissão Parlamentar de Trabalho, depois da sessão plenária. A Renascença apurou que o ministro dos Assuntos Parlamentares, o líder parlamentar do PSD e o líder parlamentar do PS estiveram reunidos para tentar alcançar um acordo sobre a PSU.



A proposta do governo desceu à comissão sem votação. Na tentativa de viabilizar a proposta com o apoio do Chega, o PSD e o CDS apresentaram uma proposta de alteração, procurando contemplar algumas das reivindicações do partido de André Ventura a negociar no parlamento até à votação de quinta-feira.

