Novo presidente do TC: "Todos os tribunais são políticos, mas não são partidários"

(em atualização)

No salão nobre do Palácio Ratton, em Lisboa, à pinha, o novo presidente do Tribunal Constitucional, João Carlos Loureiro, salientou a independência deste órgão de soberania, sendo o único "compromisso" do colégio de juízes para com a Constituição. "Queremos continuar a ser um tribunal independente - só nos submetemos à Constituição - em todas as dimensões e com todas as suas implicações", referiu o substituto de José João Abrantes.

Num discurso que designou de "festa institucional" e na presença de diversos representantes de partidos e membros do Governo, desde o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, ao ministro da Presidência, António Leitão Amaro, o novo presidente do TC salientou que este é um tribunal "sem amos", mas que trabalha "no respeito pela divisão de poderes", com João Carlos Loureiro a acrescentar que os juízes que compõem este colégio juraram "fidelidade à Constituição e só a ela".

Aos que "reiteradamente" acusam o TC de ser um tribunal "político", nomeadamente, à boleia da decisão de chumbar a lei de estrangeiros, Loureiro responde dizendo que "não tenhamos medo da palavra: os tribunais, todos os tribunais são políticos enquanto se inscrevem numa comunidade política, mas não são partidários".

“Tribunal que se constrói e decide em comunidade”

João Carlos Loureiro já fazia parte do colégio de juízes do TC, foi cooptado e apresenta este Tribunal como resultado “de um labor em que todos contam, na complementaridade das suas missões”, reconhecendo que se trata de uma “comunidade marcada pela diversidade”. Este órgão, salientou ainda Loureiro, “decide em registo de colegialidade, sem prejuízo de decisões singulares”, com o presidente do TC a nomear um a um os seus pares.

É com este colégio de juízes que o Palácio Ratton passa a contar, sendo um Tribunal “dos e para os cidadãos”, refere o novo presidente. Um órgão de soberania que “não esquece direitos dos estrangeiros e dos apátridas”, disse ainda Loureiro, referindo que o “ser para a comunidade não significa a cedência a modismos fáceis”. O “compromisso” do TC, acrescentou, “é com a Constituição”.