- Noticiário das 18h
- 24 jun, 2026
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Famílias numerosas
OE 2027 vai integrar benefícios fiscais em IRS para famílias com 3 ou mais filhos
24 jun, 2026 - 16:37 • Manuela Pires
O projeto-lei do CDS tem como objetivo “dar condições e incentivos” às famílias para que possam ter mais filhos e se consiga inverter os índices de baixa de natalidade.
Um projeto-lei do CDS para aumentar os benefícios fiscais em sede de IRS para famílias com três ou mais filhos é uma das medidas do Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano.
O líder parlamentar centrista apresentou, esta quarta-feira à tarde, a medida que vai ser debatida quinta-feira em plenário da Assembleia da República e garantiu que o Governo aceita integrar no Orçamento esta proposta.
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“Esta proposta será, evidentemente, integrada no próximo Orçamento do Estado para entrar em vigor em 2027 e depois em 2028, e esperamos que, tendo em conta a gravíssima crise de natalidade que o país enfrenta, que os restantes partidos da oposição sejam sensíveis a esta matéria e se disponibilizem para a aprovar”, disse o deputado do CDS, Paulo Núncio.
O CDS quer aumentar o valor das deduções fiscais em sede de IRS a partir do terceiro filho, sendo assim “as famílias portuguesas vão passar a poder deduzir 1.200 euros por ano pelo terceiro filho e pelos filhos seguintes”, disse.
Dedução gradual em nome das contas públicas
O deputado que apresentou o projeto-lei explicou que esta dedução é gradual de forma a garantir “a sustentabilidade das contas públicas”.
“Propomos que a duplicação deste acréscimo para o terceiro filho e seguintes se faça de uma forma gradual, ou seja, 50% já no próximo ano e 100% a partir de 2028. Isto significa que no próximo ano, a dedução pelo terceiro filho e seguintes será de 1.050 euros e que em 2028 será de 1.200 euros”, referiu Paulo Núncio.
O CDS propõe a duplicação do acréscimo só a partir do terceiro filho e a justificação apresentada é que é a partir daí que há uma renovação das gerações.
“Já existe um acréscimo à dedução de IRS para o segundo filho e seguintes. Mas é o terceiro filho que faz a diferença relativamente à renovação de gerações. E por isso propomos manter o acréscimo à adoção do segundo filho e duplicar o acréscimo à adoção para o terceiro filho e seguintes”, anunciou o deputado centrista.
Quantas famílias serão beneficiadas e quanto custa a medida?
“Atualmente, apenas 4% das famílias portuguesas têm três ou mais filhos. E sabemos que existe uma grande diferença entre os filhos que as famílias portuguesas têm e aqueles que gostariam efetivamente de ter”, diz Paulo Núncio.
Questionado sobre quanto é que custa esta medida, o líder parlamentar fala em 20 milhões de euros anuais para estas famílias que têm três ou mais filhos.
O CDS escolheu este tema para marcar um agendamento potestativo, o único da sessão legislativa, e o líder parlamentar lembra que é um dos temas que o partido sempre deu prioridade, daí recomendar ao governo que avance com uma Estratégia Nacional para a Natalidade” em áreas da fiscalidade e segurança social.
O projeto de resolução sugere o “reforço nos incentivos fiscais às famílias com filhos, designadamente em sede de IMI (IMI Familiar), ISV e IUC”.
O CDS defende ainda medidas para as empresas e o “reforço de incentivos fiscais e linhas de financiamento destinadas a empresas que promovam a instalação de berçários, creches ou jardins de infância”.
O CDS lembra ainda que o programa eleitoral da AD apontava a necessidade de articular a vida familiar com a vida profissional e, por isso, sugere a “criação de benefícios fiscais para empresas que contratem mulheres grávidas, mães ou pais com filhos até aos três anos, horários flexíveis”.
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