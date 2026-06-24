PS vai viabilizar Prestação Social Única sem canal de denúncias e trabalho obrigatório

O Partido Socialista vai viabilizar a criação da Prestação Social Única (PSU), com alterações em relação à proposta inicial do Governo, anunciou esta quarta-feira o líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias.

"O trabalho dito obrigatório deixará de ser obrigatório e estará enquadrado num plano individual personalizado de inserção, não afastando a ideia de que as pessoas com menos recursos e mais pobres têm direito a um percurso que as leve à integração e inclusão social, onde como sempre o emprego também tem uma palavra", adiantou o deputado socialista, em conferência de imprensa no Parlamento.



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O canal de denúncias para casos de fraude com prestações sociais também cai, segundo Eurico Brilhante Dias. A medida estava prevista na proposta inicial do Governo, mas não vai avançar.

"Sempre entendemos essa proposta como uma proposta que iria colocar pobres a fiscalizar pobres", sublinhou o líder parlamentar do PS.

Em terceiro lugar, a condição de recursos foi alterada, "garantindo que o acesso das pessoas mais vulneráveis continua a ser possível sem a restrição apresentada pelo Governo", referiu Eurico Brilhante Dias.

O PS também conseguiu que o valor da PSU seja definido por decreto e desta forma escrutinado pelo Parlamento. "Em quarto lugar, era para nós muito importante que as alterações, nomeadamente a fixação dos valores da prestação – que hoje não são valores conhecidos – fosse valores que o Parlamento pudesse escrutinar. Também está considerado no texto do acordo", detalhou o deputado do PS.

Eurico Brilhante Dias frisou que, assim o “país vai poder executar um marco importante do Plano de Recuperação e Resiliência e receber, nesse quadro, centenas de milhões de euros”.

A discussão da PSU na especialidade estava agendada para esta quarta-feira manhã, na Comissão de Trabalho, porém o grupo parlamentar do PSD pediu o seu adiamento potestativo para o final do dia.

Governo rejeitou exigências do Chega

Antes do anúncio do líder parlamentar socialista, o presidente do Chega, André Ventura, revelou que o Governo considerou inaceitáveis as exigências do seu partido para viabilizar a Prestação Social Única e preferiu "fazer o PS voltar atrás na sua palavra".

"Penso, mas é uma intuição, que a determinado momento o Governo compreendeu que estas exigências do Chega não são aceitáveis, por motivos que são do Governo, e que prefere fazer o PS voltar atrás na sua palavra", afirmou o líder do Chega.

André Ventura falava aos jornalistas na Assembleia da República, antes da votação na especialidade do diploma que cria a PSU e estabelece as condições de acesso a este apoio.

"Eu ouvi ontem o secretário-geral do Partido Socialista dizer que isto era desumano, e dizer que era essencialmente contrário à ideia de quem recebe subsídios colabora com a comunidade. Não sei como é que o PS vai descalçar isso, mas também não é um problema meu", afirmou.