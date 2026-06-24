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Parlamento
PS vai viabilizar Prestação Social Única sem canal de denúncias e trabalho obrigatório
24 jun, 2026 - 17:17 • Ricardo Vieira
"O trabalho dito obrigatório deixará de ser obrigatório e estará enquadrado num plano individual" e cai o canal de denúncias, anuncia o líder parlamentar socialista.
O Partido Socialista vai viabilizar a criação da Prestação Social Única (PSU), com alterações em relação à proposta inicial do Governo, anunciou esta quarta-feira o líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias.
"O trabalho dito obrigatório deixará de ser obrigatório e estará enquadrado num plano individual personalizado de inserção, não afastando a ideia de que as pessoas com menos recursos e mais pobres têm direito a um percurso que as leve à integração e inclusão social, onde como sempre o emprego também tem uma palavra", adiantou o deputado socialista.
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O canal de denúncias para casos de fraude com prestações sociais também cai, segundo Eurico Brilhante Dias. A medida estava prevista na proposta inicial do Governo, mas não vai avançar.
"Sempre entendemos essa proposta como uma proposta que iria colocar pobres a fiscalizar pobres", sublinhou o líder parlamentar do PS.
Em terceiro lugar, a condição de recursos foi alterada, "garantindo que o acesso das pessoas mais vulneráveis continua a ser possível sem a restrição apresentada pelo Governo", referiu Eurico Brilhante Dias.
O PS também conseguiu que o valor da PSU seja definido por decreto e desta forma escrutinado pelo Parlamento. "Em quarto lugar, era para nós muito importante que as alterações, nomeadamente a fixação dos valores da prestação – que hoje não são valores conhecidos – fosse valores que o Parlamento pudesse escrutinar. Também está considerado no texto do acordo", detalhou o deputado do PS.
[em atualização]
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