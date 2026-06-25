Carneiro diz que acordo sobre PSU protege vulneráveis e rejeita cálculos partidários

"Para garantir também que eles estão nas nossas preocupações em termos de inclusão e não utilizar a prestação para excluir as pessoas, mas pelo contrário, para as incluir e para sermos mais eficientes no combate à pobreza e às desigualdades" , acrescentou.

Para José Luís Carneiro, o acordo garante que "o Governo legisla, adotando uma lei e uma integração das várias prestações numa Prestação Social Única" conferindo uma maior "eficácia no apoio aos mais frágeis".

O líder socialista falava aos jornalistas, em Sines, no distrito de Setúbal, no âmbito da Rota pela Economia do Mar, após uma reunião com o conselho de Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS), à qual se seguiu uma visita ao Terminal de Contentores.

"Para nós, desde a primeira hora, a nossa prioridade esteve em acompanharmos as preocupações dos mais vulneráveis, os mais frágeis da nossa sociedade e, por isso, nunca pensámos nestas opções de política em termos de cálculo partidário" , afirmou.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro , disse que a viabilização da Prestação Social Única teve como prioridade os "mais vulneráveis" , rejeitando cálculos partidários ou leituras sobre futuros entendimentos para o próximo Orçamento do Estado.

Segundo José Luís Carneiro, o Governo aceitou que a regulamentação seja feita por decreto-lei, permitindo à Assembleia da República escrutinar as medidas a adotar.

"Por outro lado, procuramos também garantir, e ficou garantido, que haverá um plano individualizado, personalizado, para as pessoas que estão a receber essas prestações, tendo em vista garantir a sua inclusão profissional", precisou.

Questionado pelos jornalistas se com este acordo entre PS e PSD cai a proposta das 15 horas de trabalho social ou comunitário, o líder socialista foi perentório: "A informação que tenho, é que caiu essa medida".

"O acompanhamento individualizado não está nesse ponto. Os termos em que agora vai ser feito será [através] de decreto-lei [e] o Governo queria fazer por portaria, o que significava que tirava à Assembleia da República a possibilidade de fazer o controlo, se o quiser, das medidas que venham a ser adotadas. O Governo deixou cair", referiu.

José Luís Carneiro considerou ainda que imperou o bom senso nesta matéria para "garantir o controlo, a transparência e o rigor na aplicação das prestações sociais".

Questionado sobre as regras aplicáveis aos imigrantes, José Luís Carneiro afirmou que o acordo mantém "o ano de contribuições que já estava previsto na lei" para acesso às prestações sociais.

Sobre se este é um acordo já a pensar em outros entendimentos, nomeadamente o Orçamento do Estado para 2027, Carneiro rejeitou essa leitura.

"Não. A nossa primeira e mais importante preocupação foi a de pensar nas pessoas que estão a viver em situações de maior vulnerabilidade", afirmou, acrescentando que "hoje são uns, amanhã podemos ser nós".