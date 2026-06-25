Duarte Pacheco "perplexo" com Fundo Soberano que contrasta com "Sá Carneiro e AD de 1980"

O social-democrata Duarte Pacheco critica a proposta de um fundo soberano para intervir em empresas estratégicas em Portugal. No programa Casa Comum da Renascença, o ex-deputado denuncia uma contradição face aos princípios de política económica da história do PSD.

"Fico perplexo, porque sempre entendi que o PSD tinha a política de reduzir a intervenção do Estado na economia, desde precisamente Sá Carneiro e os governos da AD de 1980. O Estado não deve estar na economia, deve ser o agente regulador", argumenta Duarte Pacheco.

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O antigo parlamentar defende que Luís Montenegro não apresentou uma solução para o principal problema económico do país, que alega ser o afastamento de Portugal em relação aos rendimentos dos restantes países europeus.

"Quando aderimos à União Europeia, tínhamos 89% do rendimento per capita de um europeu. Antes da reavaliação da população real, estávamos com 82%. Portanto, caímos 7 pontos. Afinal, agora ao percebermos que temos mais habitantes do que pensávamos, estamos em 77%. Caímos 12 pontos. E como é que recuperamos isso? Como fazemos com que o salário médio se afaste do salário mínimo? Para isso não vi respostas", acusa Duarte Pacheco na Renascença.