- Noticiário das 22h
- 25 jun, 2026
-
Casa Comum
Duarte Pacheco "perplexo" com Fundo Soberano que contrasta com "Sá Carneiro e AD de 1980"
25 jun, 2026 - 18:00 • José Pedro Frazão
No programa Casa Comum da Renascença, o ex-deputado do PSD elogia o Fundo para Catástrofes, quer autarquias fora da gestão da Linha de Cascais, e coloca muitas dúvidas sobre o Fundo Soberano de Portugal anunciado por Luís Montenegro no final do último Congresso do PSD.
O social-democrata Duarte Pacheco critica a proposta de um fundo soberano para intervir em empresas estratégicas em Portugal. No programa Casa Comum da Renascença, o ex-deputado denuncia uma contradição face aos princípios de política económica da história do PSD.
"Fico perplexo, porque sempre entendi que o PSD tinha a política de reduzir a intervenção do Estado na economia, desde precisamente Sá Carneiro e os governos da AD de 1980. O Estado não deve estar na economia, deve ser o agente regulador", argumenta Duarte Pacheco.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O antigo parlamentar defende que Luís Montenegro não apresentou uma solução para o principal problema económico do país, que alega ser o afastamento de Portugal em relação aos rendimentos dos restantes países europeus.
"Quando aderimos à União Europeia, tínhamos 89% do rendimento per capita de um europeu. Antes da reavaliação da população real, estávamos com 82%. Portanto, caímos 7 pontos. Afinal, agora ao percebermos que temos mais habitantes do que pensávamos, estamos em 77%. Caímos 12 pontos. E como é que recuperamos isso? Como fazemos com que o salário médio se afaste do salário mínimo? Para isso não vi respostas", acusa Duarte Pacheco na Renascença.
O economista questiona as fontes de financiamento deste Fundo, analisando a possibilidade de aproveitar excedentes nas contas do Estado ou a utilização de dívida pública.
"Os excedentes são limitados. Temos de esperar 500 anos para ter um fundo robusto, porque estamos a falar de excedentes de 0,2, 0,3 ou 0,4%, e não consecutivos. Vamos aumentar a dívida pública? Estamos todos tão felizes por estar a descer, e agora de repente vamos aumentá-la?", interroga-se Duarte Pacheco.
Entre os anúncios de Montenegro no final do Congresso do PSD, Duarte Pacheco faz avaliações positivas sobre o Fundo para Catástrofes e sobre a aposta na ferrovia com a subconcessão da Linha de Cascais a privados. A autarquia de Cascais já veio dar conta da intenção de avançar com uma candidatura em parceria com as câmaras de Oeiras e Lisboa.
É fundamental para melhorar a qualidade do serviço e isso deve avançar. Deus queira que as câmaras de Cascais, Oeiras e Lisboa não consigam ficar com a concessão, porque prefiro que sejam entidades privadas a fazê-lo. Senão os mesmos vícios vão persistir, independentemente de ser de uma câmara municipal ou do Estado Central", defende o ex-deputado do PSD.
- Noticiário das 22h
- 25 jun, 2026
-
- Um fundo soberano para Portugal e um balanço do Brexit
- Fundo soberano. Duque tem dúvidas sobre como Montenegro quer intervir nas empresas estratégicas
- Fundo soberano preocupa: "Portugal não tem receita"
- Fundo soberano pode reforçar posição do Estado em empresas estratégicas, diz João Duque
- Do fundo soberano do Estado à subconcessão da linha de Cascais a privados. Os 8 anúncios de Montenegro
- Mariana Vieira da Silva critica saída de presidente da UGT da direção do PSD
- Um fundo soberano para Portugal e um balanço do Brexit
- Fundo soberano. Duque tem dúvidas sobre como Montenegro quer intervir nas empresas estratégicas
- Fundo soberano preocupa: "Portugal não tem receita"
- Fundo soberano pode reforçar posição do Estado em empresas estratégicas, diz João Duque
- Do fundo soberano do Estado à subconcessão da linha de Cascais a privados. Os 8 anúncios de Montenegro
- Mariana Vieira da Silva critica saída de presidente da UGT da direção do PSD