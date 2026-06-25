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TRÂNSITO NO PORTO
Governo proíbe circulação de camiões na VCI nos dias úteis, entre as 7h00 e as 21h00
25 jun, 2026 - 16:59 • Susana Madureira Martins
O anúncio foi feito por António Leitão Amaro após a reunião do Conselho de Ministros, numa decisão articulada com a autarquia do Porto. A medida vai ser implementada a 15 de setembro.
O Governo decidiu proibir a circulação de veículos pesados de mercadorias na VCI, no Porto, nos dias úteis, entre as 07h00 e as 21h00, para descongestionar uma das vias nacionais com mais tráfego.
O anúncio foi feito pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira.
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“O que nós fazemos é um desincentivo e uma proibição do trânsito e circulação de veículos pesados de mercadorias nessa estrada, nos dias úteis entre as 07h00 e as 21h00 – as exceções estão reguladas – e com o objetivo de desviar esse tráfego para a Circular Externa do Porto (CREP)”, anunciou Leitão Amaro.
O ministro salientou que esta solução para diminuir o tráfego na Via de Cintura Interna (VCI) tem sido estudada desde 2025 e foi articulada com a Câmara Municipal do Porto, liderada pelo social-democrata e ex-ministro Pedro Duarte.
O objetivo é contribuir para descongestionar “uma das vias com mais tráfego do país, muitas vezes congestionada também por causa do tráfego de mercadorias” e, assim, “reforçar a qualidade de vida daqueles que se movem na região e na cidade do Porto”, argumentou o governante.
O presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, avançou ao Jornal de Notícias que a medida vai ser implementada a 15 de setembro.
[notícia atualizada às 18h15, de 25/06/2026]
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