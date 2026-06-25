Governo proíbe circulação de camiões na VCI nos dias úteis, entre as 7h00 e as 21h00

O Governo decidiu proibir a circulação de veículos pesados de mercadorias na VCI, no Porto, nos dias úteis, entre as 07h00 e as 21h00, para descongestionar uma das vias nacionais com mais tráfego.

O anúncio foi feito pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

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“O que nós fazemos é um desincentivo e uma proibição do trânsito e circulação de veículos pesados de mercadorias nessa estrada, nos dias úteis entre as 07h00 e as 21h00 – as exceções estão reguladas – e com o objetivo de desviar esse tráfego para a Circular Externa do Porto (CREP)”, anunciou Leitão Amaro.

O ministro salientou que esta solução para diminuir o tráfego na Via de Cintura Interna (VCI) tem sido estudada desde 2025 e foi articulada com a Câmara Municipal do Porto, liderada pelo social-democrata e ex-ministro Pedro Duarte.

O objetivo é contribuir para descongestionar “uma das vias com mais tráfego do país, muitas vezes congestionada também por causa do tráfego de mercadorias” e, assim, “reforçar a qualidade de vida daqueles que se movem na região e na cidade do Porto”, argumentou o governante, que, contudo, não explicou quando é que a medida vai entrar em vigor.