Mariana Vieira da Silva critica saída de presidente da UGT da direção do PSD

A saída da presidente da UGT, Lucinda Dâmaso, da direção do PSD revela "a pior coisa que um partido político desta dimensão pode fazer", afirma a ex-ministra do PS Mariana Vieira da Silva, no programa Casa Comum da Renascença.

A decisão foi anunciada no Congresso do PSD, realizado logo após o chumbo da reforma laboral no Parlamento, que não contou anteriormente com o apoio da UGT.

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A deputada socialista considera que partidos políticos "muito grandes, como o PS e o PSD, têm de saber viver e incluir nos seus órgãos dirigentes" quem discorde de algumas matérias, assumindo uma "capacidade alargada de diálogo".

"A pior coisa que um partido político desta dimensão pode fazer – e também serviria como autocrítica, como aliás já serviu, quando aconteceu – é dar o sinal de que toda e qualquer pessoa que discorde, mesmo na defesa dos interesses da instituição que unanimemente votou num determinado sentido nesta matéria, é penalizada por isso", defende Mariana Vieira da Silva.

Críticas ao "Fundo Montenegro"

A ex-ministra encara a proposta de um fundo soberano com mais dúvidas do que certezas, incluindo as áreas estratégicas anunciadas por Montenegro. Mariana Vieira da Silva diz que o foco de setores parece ser de "tudo e mais alguma coisa".

"[Sobre] banca, seguros e afins, eu nem sei o que hei de dizer, depois de tudo o que passámos nos últimos tempos de necessidade de intervenção nestas matérias. E cria a ideia de que, se calhar, há uma insegurança que os portugueses não conhecem e que acho que não existe", analisa no programa Casa Comum.

Mariana Vieira da Silva argumenta que vai ser emitida dívida "para um fim que não parece completamente claro" e que não responde às necessidades de financiamento para as áreas mais importantes para o país.

"Há outras necessidades estruturais da economia portuguesa, nomeadamente o investimento na ferrovia e afins, que neste momento não têm ou podem ficar sem fonte de financiamento e para a qual nós não estamos a construir alternativas", contrapõe a deputada socialista que recusa comparações entre os fundos propostos por Luís Montenegro e por Fernando Medina, quando este ocupou a pasta das Finanças.