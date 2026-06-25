Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 25 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Prestação Social Única aprovada no Parlamento com abstenção do PS

25 jun, 2026 - 18:04 • Tomás Anjinho Chagas

PS abstém-se e permite viabilizar a proposta do Governo depois de chegar a acordo. Chega fica de fora, juntamente com a esquerda. PSU junta 13 prestações sociais numa só. Valor ainda vai ser definido pelo Governo.

A+ / A-

A Prestação Social Única (PSU) foi, esta quinta-feira à tarde, aprovada no Parlamento.

A proposta do Governo foi viabilizada em votação final global.

O PSD e o CDS votaram a favor. O PS absteve-se e viabilizou, assim, a proposta no Parlamento. A Iniciativa Liberal também se absteve.

Chega, Livre, PCP, PAN, Bloco de Esquerda e JPP votaram contra.

Esta quarta-feira o PS anunciou que tinha chegado a acordo com o PSD para viabilizar esta proposta que pretende juntar todas as prestações sociais numa só - e que levantou polémica pela forma como pretende obrigar os beneficiários a fazer trabalho social.

Acabou o trabalho social obrigatório? O que se sabe do acordo PS/PSD sobre a Prestação Social Única

Segurança Social

Acabou o trabalho social obrigatório? O que se sabe do acordo PS/PSD sobre a Prestação Social Única

A medida, que junta 13 apoios sociais num só subsí(...)

Uma das exigências para os socialistas viabilizarem a proposta era deixar cair o canal de denúncias. Outra era suavizar a obrigatoriedade do trabalho social, algo que ficou também acordado entre os dois partidos.

Deixa de ser uma regra tão rígida. Os beneficiários da PSU serão avaliados e o trabalho social de 15 horas semanais será avaliado "caso a caso".

O valor desta PSU será definido por portaria, ou seja, vai ser definido pelo Governo.

A aprovação desta proposta era fundamenal para cumprir uma meta do PRR, plano de Recuperação e Resiliência e permite efetuar um pedido de 620 milhões de euros.

[artigo corrigido às 18h24 com o sentido de voto da Iniciativa Liberal: abstenção, e não o voto a favor com tinha inicialmente sido escrito]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 25 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Saúde e clima

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto

O "boavisteiro" da seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" da seleção mais pequena do Mundial

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil