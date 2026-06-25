- Noticiário das 19h
- 25 jun, 2026
-
Prestação Social Única aprovada no Parlamento com abstenção do PS
25 jun, 2026 - 18:04 • Tomás Anjinho Chagas
PS abstém-se e permite viabilizar a proposta do Governo depois de chegar a acordo. Chega fica de fora, juntamente com a esquerda. PSU junta 13 prestações sociais numa só. Valor ainda vai ser definido pelo Governo.
A Prestação Social Única (PSU) foi, esta quinta-feira à tarde, aprovada no Parlamento.
A proposta do Governo foi viabilizada em votação final global.
O PSD e o CDS votaram a favor. O PS absteve-se e viabilizou, assim, a proposta no Parlamento. A Iniciativa Liberal também se absteve.
Chega, Livre, PCP, PAN, Bloco de Esquerda e JPP votaram contra.
Esta quarta-feira o PS anunciou que tinha chegado a acordo com o PSD para viabilizar esta proposta que pretende juntar todas as prestações sociais numa só - e que levantou polémica pela forma como pretende obrigar os beneficiários a fazer trabalho social.
Segurança Social
Acabou o trabalho social obrigatório? O que se sabe do acordo PS/PSD sobre a Prestação Social Única
A medida, que junta 13 apoios sociais num só subsí(...)
Uma das exigências para os socialistas viabilizarem a proposta era deixar cair o canal de denúncias. Outra era suavizar a obrigatoriedade do trabalho social, algo que ficou também acordado entre os dois partidos.
Deixa de ser uma regra tão rígida. Os beneficiários da PSU serão avaliados e o trabalho social de 15 horas semanais será avaliado "caso a caso".
O valor desta PSU será definido por portaria, ou seja, vai ser definido pelo Governo.
A aprovação desta proposta era fundamenal para cumprir uma meta do PRR, plano de Recuperação e Resiliência e permite efetuar um pedido de 620 milhões de euros.
[artigo corrigido às 18h24 com o sentido de voto da Iniciativa Liberal: abstenção, e não o voto a favor com tinha inicialmente sido escrito]
- Noticiário das 19h
- 25 jun, 2026
-