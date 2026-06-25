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Venezuela. Carneiro expressa solidariedade com as vítimas

25 jun, 2026 - 08:39 • Lusa

O secretário-geral do PS dirigiu uma "palavra especial de solidariedade à comunidade portuguesa residente no país, a quem deve ser garantida todo o apoio necessário".

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O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, manifestou esta quinta-feira profundo pesar pelas vítimas dos dois sismos registados na quarta-feira na Venezuela e expressou solidariedade com todas as pessoas afetadas.

"Manifesto o meu profundo pesar pelas vítimas dos sismos que se fizeram sentir na Venezuela e expressamos a nossa solidariedade para com todas as pessoas afetadas por esta tragédia", disse o líder socialista numa mensagem enviada à agência Lusa.

O secretário-geral do PS dirigiu uma "palavra especial de solidariedade à comunidade portuguesa residente no país, a quem deve ser garantida todo o apoio necessário".

José Luís Carneiro, que já foi secretário de Estado das Comunidades e esteve recentemente no país, transmitiu também as condolências às famílias das vítimas, desejando uma rápida recuperação aos feridos.

Dois sismos de 7,2 e 7,5 na escala de Richter foram registados na Venezuela, pelas 18h00 de quarta-feira (23h00 em Lisboa), causando até ao momento, segundo a presidente interina do país, Delcy Rodríguez, pelo menos 32 mortos e mais de 700 feridos.

Delcy Rodríguez disse numa declaração transmitida pela emissora estatal Venezuelana de Televisión que La Guaira terá sido a região mais afetada e declarou o estado, situado no norte do país sul-americano, perto da capital, como uma "zona de desastre".

Rodríguez admitiu que são esperadas mais vítimas mortais, à medida que decorrem os esforços de resgate e salvamento, após os sismos de magnitude 7,5 e 7,2 na escala de Richter, na quarta-feira, com apenas 39 segundos de intervalo.

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