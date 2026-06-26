Albuquerque quer "refundar a autonomia" com mais poderes, Bolieiro lembra valor geoestratégico dos Açores

Quando Miguel Albuquerque tomar a palavra esta sexta-feira de manhã, na Assembleia da República, será o primeiro líder regional a discursar na sessão comemorativa, vai com certeza lembrar que estes 50 anos de autonomia deram “tudo à Madeira”, mas no futuro é preciso que a revisão constitucional reforce os poderes legislativos às regiões autónomas. Em entrevista à Renascença, Albuquerque é rápido a responder que com a autonomia “a Madeira ganhou tudo”, a começar por dar à população a oportunidade de tomar as suas decisões. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Não há nenhuma dúvida que isso trouxe um surto de desenvolvimento, a Madeira recuperou, era a região mais pobre de Portugal e uma das mais pobres da Europa. Neste momento é a região, que nos últimos 30 anos mais convergiu com a União Europeia”, refere o presidente do governo regional da Madeira. No dia 27 de junho, as duas regiões autónomas celebram os 50 anos das primeiras eleições regionais e Miguel Albuquerque diz, na Renascença, que é o momento oportuno para lançar o debate sobre o reforço dos poderes das regiões, e fala na “refundação da autonomia”.

“Agora é preciso refundar essa autonomia, garantir mais poderes às Assembleias Legislativas, como a gestão sobre o território, sobre as águas territoriais, poderes na educação ou ter um regime fiscal próprio”, diz Albuquerque, que garante ainda que apesar do crescimento económico da região, as desvantagens relacionadas com a insularidade só se podem ser tratadas com “soluções adaptadas à Madeira”. Com a revisão constitucional “agendada” para o próximo ano, Miguel Albuquerque lembra que tem um projeto próprio que os deputados eleitos pela Madeira vão apresentar no Parlamento e que consagra o aumento de poderes nas áreas da educação, mas também no sistema fiscal. “O alargamento dos poderes nas áreas do mar territorial, a gestão do território, o arrendamento, a gestão urbanística, um sistema fiscal próprio, na educação, tudo isso precisa de estar adequado às realidades específicas da nossa vivência numa ilha”, diz o presidente do governo regional da Madeira à Renascença. Açores pedem mais verbas para garantir estabilidade financeira José Manuel Bolieiro não tem dúvidas que os 50 anos de autonomia conseguiram tirar o povo açoriano de uma situação “de extrema pobreza” em que vivia depois de séculos de abandono do poder central. O presidente do governo regional dos Açores diz à Renascença que, com a “solidariedade do Estado” e com a gestão própria da região, os Açores conseguiram alcançar “um progresso que nunca tinham vivido”.

A revisão da Lei das Finanças Regionais é, para José Manuel Bolieiro, uma medida fundamental para dar mais estabilidade financeira à região, e pede uma distribuição mais solidária pelas regiões. “Precisa que a distribuição da riqueza nacional seja mais solidária para garantir uma boa densificação dos conceitos de coesão social e coesão territorial. E, portanto, continuamos a ser uma região com necessidades de ajuda financeira e de investimentos públicos que catapultem a capacidade de criação de riqueza própria, mas também a de garantir padrões de oferta social dignos e convergentes com a média nacional e comunitária”, refere o líder regional dos Açores.