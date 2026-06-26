Guilherme Silva: "A revisão constitucional será uma revisão das autonomias"

Foi deputado do PSD, eleito pela Madeira, durante quase 40 anos, Guilherme Silva liderou ainda a bancada social-democrata e participou em vários processos de revisão constitucional. Em 2014, Guilherme Silva e os outros três deputados eleitos pela Madeira apresentaram um projeto de revisão onde defendiam a extinção do Tribunal Constitucional, a extinção da Comissão Nacional de Eleições e ainda da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. No sistema político regional, era proposto que o presidente do governo regional possa ser nomeado e exonerado pela Assembleia Legislativa, extinguindo-se o representante da República. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Doze anos depois, Guilherme Silva refere à Renascença que a próxima revisão vai ficar marcada por uma alteração nas competências das autonomias. “A revisão constitucional que se desenhará é uma revisão das autonomias, porque acho que já se criou um clima de confiança recíproca entre a República e as regiões autónomas, que permite adotar as medidas de solidariedade que a situação exige”, diz em entrevista à Renascença.

O antigo deputado e dirigente do PSD Madeira é muito claro ao defender que apenas devem continuar na esfera do poder central as questões de segurança interna, defesa e relações externas, tudo o resto deve passar a ser competência das regiões autónomas. "Para não estar com rodeios, tudo o que não diga respeito a funções de soberania que envolvam as Forças Armadas, a segurança interna, e os Negócios Estrangeiros, deve ser da competência exclusiva das regiões autónomas”, defende o antigo parlamentar. Guilherme Silva avisa que as regiões autónomas não estão a pedir favores, mas apenas a pedir instrumentos para conseguirem desenvolver as regiões, e assim acaba-se também por beneficiar o país. “Não vale a pena andar à procura de questões subalternas, para criar areias na relação entre o Estado Central e as regiões, porque quando se resolve um problema nos Açores ou na Madeira, resolve-se um problema do país”, refere.