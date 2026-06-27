- Noticiário das 4h
- 28 jun, 2026
-
Casa Comum
Duarte Pacheco "chocado" com o regresso de Santana Lopes ao PSD
27 jun, 2026 - 16:18 • José Pedro Frazão
O ex-deputado lembra que Santana concorreu contra o PSD ao mesmo tempo que há militantes que estão a receber cartas de expulsão por apoiarem listas autárquicas de outro partido.
O regresso de Pedro Santana Lopes ao PSD causa indignação ao ex-deputado social-democrata Duarte Pacheco. No programa Casa Comum, da Renascença, o antigo parlamentar diz-se "chocado" com a refiliação do autarca da Figueira da Foz face ao comportamento do partido em relação a outros militantes desalinhados com o partido.
"Militantes do PSD que não apoiaram oficialmente as listas do partido nas últimas autárquicas estão a receber a carta de expulsão. Isto é o que dizem os estatutos, não está a ser feito nada ilegal. Mas em simultâneo, alguém que sai do partido, que funda um partido para concorrer contra o PSD, já pode regressar e não há problema nenhum", critica Duarte Pacheco na Renascença.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Na análise do regresso de Santana Lopes ao partido que liderou, Duarte Pacheco considera que esta alegada contradição "não apela realmente à militância no PSD", rematando com ironia: "Se calhar, as pessoas que estão a ser expulsas neste momento, deviam ter fundado partidos, porque depois regressavam em ombros".
"Estrela em ascensão"
Sobre a aposta em Sebastião Bugalho como porta-voz do PSD, Duarte Pacheco classifica o eurodeputado como uma "estrela em ascensão, com potencial e ambições".
A aposta de Montenegro em Bugalho tem um intuito político claro, na opinião de Duarte Pacheco. "Muitas vezes os próprios líderes gostam de ter os putativos sucessores dentro do mesmo grupo, à sua volta, para os ir controlando e evitando caminhadas isoladas", argumenta o antigo parlamentar do PSD.
- Noticiário das 4h
- 28 jun, 2026
-