Deputados derrotados nas eleições para as distritais do Chega de Porto, Faro e Setúbal

O Chega divulgou este domingo os resultados das eleições do partido para as estruturas distritais e três dos vencedores — em Porto, Faro e Setúbal — derrotaram deputados atuais do partido.

Segundo o comunicado do Chega, em que apenas são referidos o vencedor e a respetiva percentagem, o deputado Eduardo Teixeira (96,8%) consegue a maior vitória em Viana do Castelo, seguido de Henrique Janela (95,6%) na Guarda e Hugo Nunes (94,6%) na Madeira.

Já José Dotti, em Santarém, consegue a reeleição com apenas 39,1%, não conseguindo maioria.

Na distrital do Porto, em que se antevia uma das disputas mais acesas, o atual líder e deputado Rui Afonso foi derrotado por Luís Couraceiro, que venceu com 47,8%. Saíram também derrotados José Luís Vasconcelos, atual presidente da Mesa da Assembleia Distrital, e Carlos Dias.

Em Faro, o parlamentar João Graça, que procurava renovar o seu mandato à frente da distrital, perdeu para José Paulo Sousa, eleito novo líder com 53,8% dos votos.

Também em Setúbal, o deputado Nuno Gabriel, que liderava a distrital até agora, foi derrotado por Nuno Valente, vereador na Câmara Municipal do Montijo e diretor do Folha Nacional, publicação do partido, que obteve 55,4% dos votos.

Por outro lado, em Lisboa, a deputada Patrícia Almeida, até agora vice-presidente da distrital, foi eleita presidente com 54,7%, derrotando o ex-candidato autárquico Pedro Tomé Aleixo.

Em Aveiro, Pedro Alves, que enfrentava Manuel Almeida, foi reeleito com 54,1% e, em Portalegre, Pedro Lancha venceu com 60,8%, sucedendo a Henrique de Freitas, que tinha saído do lugar em abril de 2025.

Os vencedores destas eleições assumem agora os cargos para um mandato de três anos.

Em comunicado, a direção nacional do partido saudou "todos os militantes e candidatos que participaram nas eleições internas" e felicitou "todos os dirigentes que mereceram a confiança dos militantes para liderar as respetivas estruturas distritais".

"Aos novos presidentes distritais e às suas equipas desejamos os maiores sucessos. Dirigimos também uma palavra de sincero reconhecimento aos dirigentes que agora cessam funções, agradecendo o trabalho, a dedicação e o empenho com que serviram o partido ao longo dos seus mandatos", lê-se.

No mesmo comunicado, a direção escreve que o presidente do Chega, André Ventura, "reafirma o compromisso de trabalhar de forma leal, próxima e construtiva com todos os dirigentes agora eleitos, unindo esforços para alcançar as vitórias políticas e eleitorais de que Portugal necessita, dando continuidade ao projeto de transformação de Portugal".

Esta tarde, na sede nacional do Chega, Ventura disse que estas eleições "são as mais disputadas e mais participadas" de sempre e que era esperada a votação de "largos milhares de militantes". .

As eleições para as restantes estruturas distritais - Braga, Bragança, Viseu, Coimbra, Leiria, Évora, Beja - estão agendadas para o próximo domingo, 5 de julho.