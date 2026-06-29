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O que se passa com os exames nacionais? Sem "pré-juízos", Carneiro insiste em explicações do Governo

29 jun, 2026 - 15:14 • Ana Kotowicz com Susana Madureira Martins

"Vamos aguardar pelas explicações que o ministro da Educação tem a dar. Certamente terá explicações, é importante conhecê-las, é importante não fazermos prejuízos ou prejulgamentos", disse o líder do PS.

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José Luís Carneiro pede explicações ao Governo sobre problemas na correção dos testes do ensino secundário
Ouça aqui José Luís Carneiro ouvido pela jornalista Susana Madureira Martins Foto: Lusa

José Luís Carneiro insiste e volta a pedir explicações "claras e inequívocas" do Governo sobre os problemas e os atrasos na correção dos exames nacionais do ensino secundário. O secretário-geral do PS volta assim ao tema que já tinha abordado no sábado, altura em que considerou que o ministro Fernando Alexandre devia explicar o que se passa.

"Estão-nos a ser reportadas situações que têm bastante gravidade, tendo em consideração a sensibilidade do assunto. As famílias investem muito das suas vidas na preparação dos seus filhos para a realização dos exames e para a candidatura ao ensino superior", defendeu o líder do Partido Socialista.

O atraso foi denunciado na quarta-feira e na quinta-feira o Júri Nacional de Exames (JNE) confirmou "a existência de algumas dificuldades técnicas", que se encontravam a ser solucionadas. Esta segunda-feira, a Missão Escola Pública disponibilizou uma minuta para os professores que corrigem exames puderem pedir escusas de responsabilidade.

Os exames nacionais continuam a realizar-se em papel, mas, pela primeira vez, as provas serão corrigidas em formato digital, trabalho que, no caso da prova de Português, deveria estar concluído até 6 de julho, para que as classificações fossem enviadas até 10 de julho.

"Há relatos, há reportes de situações que são preocupantes e que nos devem preocupar", insistiu José Luís Carneiro, que diz não querer fazer "pré-juízos" antes de perceber o que se passou. "Vamos aguardar pelas explicações que o ministro da Educação tem a dar. Certamente terá explicações, é importante conhecê-las, é importante não fazermos pré-juízos ou pré-julgamentos. É preciso saber o que se passa", sustentou.

José Luís Carneiro — que defendeu que o Governo deve prestar uma explicação "clara e inequívoca" sobre as razões dos atrasos — recordou que os resultados dos exames, nomeadamente da disciplina de Português, estão previstos para 10 de julho. E, acrescentou, na passada sexta-feira, existia já um atraso de quatro dias no arranque da correção das provas, uma vez que estas ainda não tinham sido disponibilizadas na plataforma criada para o efeito.

O líder do PS concluiu que se trata de um assunto "muito sensível" que exige esclarecimentos urgentes.

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