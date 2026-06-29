PS vai insistir em novas propostas para responder ao aumento do custo de vida

O líder parlamentar do PS disse esta noite que os socialistas vão insistir em novas propostas responder ao aumento do custo de vida na alimentação, combustíveis ou habitação, acusando o Governo de estar "alheado da realidade".

Eurico Brilhante Dias, acompanhado pelo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, e por vários deputados do PS, deu início, no domingo à noite, às jornadas parlamentares do partido nas Festas de São Pedro, em Sintra, jornadas que decorrem até terça-feira na Área Metropolitana de Lisboa sobre o tema "Custo de Vida: o seu aumento e os seus impactos".

"O PS já apresentou propostas. Infelizmente, as propostas do PS foram chumbadas pelo PSD e pelo Chega, mas nós vamos insistir. Ainda esta semana apresentaremos, no debate que agendámos, uma nova iniciativa, um novo projeto para que se possa apoiar as pessoas na área alimentar, nos combustíveis, em particular com grande enfoque também no apoio aos agricultores e ao gasóleo agrícola", disse aos jornalistas o líder parlamentar do PS.

De acordo com Eurico Brilhante Dias, serão ainda apresentadas propostas na área da habitação, concretamente uma medida para impedir, como o Governo pretende, vender edifícios públicos que podiam ser para habitação.

Estas propostas irão a debate num agendamento para plenário do parlamento que o PS tem na quinta-feira.

Sobre o Orçamento do Estado, o líder parlamentar do PS não quis adiantar nada, focando-se neste tema do custo de vida das jornadas e no balanço da sessão legislativa.

Quanto à expressão usada por José Luís Carneiro de que o Governo precisa de tirar "a cabeça da areia", Eurico Brilhante Dias concordou, considerando que o executivo "tem andado alheado da realidade do país".

"E esse alheamento é prejudicial aos portugueses. E um partido alternativo, como é o Partido Socialista, uma oposição responsável, mas que é acima de tudo alternativa - como disse o secretário-geral e ele está aqui - deve centrar-se em resolver os problemas das pessoas", defendeu.

"O custo de vida tem sido um tema central do Partido Socialista, da forma como olhamos o país. E a Área Metropolitana de Lisboa, onde fazemos estas Jornadas Parlamentares, sente de forma muito aguda", explicou.

O objetivo do PS ao longo destas jornadas é estar com as pessoas, ouvi-las, ir às associações, andar nos transportes públicos, estar nas empresas, ir aos hospitais e "preparar um bom balanço da sessão legislativa".

"E, claro, a partir daqui ir construir propostas. É aquilo que queremos fazer", disse.

José Luís Carneiro não falou aos jornalistas -- deixou para Eurico Brilhante Dias essa missão - seguindo depois a visita pela feira, onde cumprimentou pessoas, ajudou a fazer farturas e ainda dançou.