PSD quer ouvir Carneiro e ex-governantes PS sobre dados da imigração

O porta-voz do PSD anunciou esta segunda-feira que o grupo parlamentar do partido vai chamar à Assembleia da República vários antigos governantes socialistas, incluindo José Luís Carneiro, para prestarem esclarecimentos sobre o aumento do número de imigrantes que duplicou em quatro anos.

Na sede do partido em Lisboa, Sebastião Bugalho não revelou os nomes que o PSD vai chamar, mas garante que o secretário-geral do PS que foi ministro da administração interna e que tutelou também as comunidades será um dos nomes da lista.

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“O atual secretário-geral do Partido Socialista tem, evidentemente, responsabilidades, não só na extinção do SEF, como pelo facto de ter sido titular da pasta da administração interna, diretamente relacionada com a política migratória, como até antes em outras funções, como responsabilidade pela rede consular. Portanto, parece-me natural que José Luís Carneiro seja chamado a esse esclarecimento”, disse aos jornalistas.

Nos últimos meses, o INE procedeu a uma revisão de todas as estatísticas de população residente desde 2021, recorrendo exclusivamente a dados administrativos provenientes de várias entidades públicas como o Instituto de Registos e Notariado, a Autoridade Tributária, a AIMA, a Segurança Social, o Instituto do Emprego e Formação Profissional e o Ministério da Educação, por exemplo.

E esta operação acabou por rever em alta as estatísticas de população residente. Sendo assim, em 2024, o número de pessoas a viver em Portugal foi corrigido em cerca de 637 mil face ao que antes tinha sido publicado pelo INE, passando de 10.749.635 para 11.387.222.

PSD quer saber se Governo PS “camuflou” os números



Confrontado com estes dados, o PSD quer saber se o governo de António Costa “camuflou” os números e o que foi feito para “defender” o estado e os serviços públicos do aumento da população.

“Os números não nos dizem o que é que quem governava sabia e não disse, ou se sabia, porque é que não disse. Os números não nos dizem o que é que foi feito, ou deveria ter sido feito, para proteger os serviços públicos e o Estado português e a coesão social portuguesa de um aumento populacional daquela dimensão. Portanto, parece-me claro que há responsabilidades a apurar e que há explicações que estão por dar”, garante o porta-voz do PSD.

Para Sebastião Bugalho, há uma relação muito clara entre a política migratória do governo de António Costa e o aumento da população imigrante de 7,1 para 14% entre 2021 e 2024.

“Parece-nos claro que o seu efeito ultrapassa a questão setorial, tendo afetado e camuflado o rendimento ‘per capita’ então apurado, o mercado da habitação, assim como a capacidade de resposta de serviços públicos fundamentais, como o Serviço Nacional de Saúde e a escola pública”, disse Bugalho reconhecendo que são problemas mais complexos para resolver pelo governo da AD.

“É mais difícil responder aos desafios do Estado Social e dos serviços públicos porque não tínhamos acesso ao número certo de população. É mais difícil responder à crise que enfrentamos na habitação, mas nós vamos responder a ela. É mais difícil responder à crise do SNS, mas nós estamos a responder a ela, devido aos números não fiáveis de população que o governo anterior perpetuou. Isso não há dúvidas”, referiu.

Sebastião Bugalho concluiu que os números conhecidos a semana passada demonstram a importância das medidas que o governo de Luís Montenegro tomou para “regular” a imigração, e garantiu que enquanto Luís Montenegro for primeiro-ministro não haverá números mascarados.

“No que depender do PSD, jamais se repetirá um engodo em que o país julga crescer, mas não cresce assim tanto, em que um fenómeno tão impactante quanto um aumento populacional deste tipo ocorre, sem que seja merecedor de atenção política ou sequer de discussão pública. É em nome dessa transparência, de não repetir algo que nunca deveria ter acontecido, que realizaremos as audições parlamentares em breve anunciadas”, garantiu Sebastião Bugalho.

Questionado sobre se o país tem imigrantes a mais, Sebastião Bugalho não quis responder e assegurou que o objetivo do PSD é responsabilizar o PS pelas políticas migratórias.

“Esta não é uma conferência de imprensa a dizer que temos imigrantes a mais. Esta é uma conferência de imprensa a dizer que tivemos regras a menos para a integração desses imigrantes. É importante que isso fique muito claro. Nós não abdicamos da nossa forma moderada e humanista de lidar com o fenómeno da imigração”, concluiu Sebastião Bugalho.