Carneiro envia carta a Montenegro com pedidos de ajuda de portugueses na Venezuela

Depois de várias cartas enviadas ao primeiro-ministro com propostas sobre áreas temáticas, o líder do PS, José Luís Carneiro, enviou a Luís Montenegro uma missiva com pedidos de ajuda humanitária de portugueses e lusodescendentes que residem na Venezuela e que foram afetados pelos dois violentos sismos da passada semana. “Recebemos uma comunicação da Venezuela, recebemo-la no PS, com várias necessidades, nomeadamente no domínio da saúde, pois, com certeza, tomarei a iniciativa de as fazer chegar ao primeiro-ministro, porque é ao primeiro-ministro que compete responder em nome do país em termos executivos”, diz Carneiro à Renascença. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O líder do PS considera que foi positivo o Governo ter tido a “sensibilidade e a agilidade para responder nas primeiras horas”, ao enviar um primeiro contingente com cerca de 60 elementos para apoiar as operações de busca e salvamento. Mas, para Carneiro, é preciso “reforçar esses meios para os primeiros dias e as primeiras semanas”.

Em declarações à Renascença, à margem das jornadas parlamentares do PS, que terminam esta terça-feira na Área Metropolitana de Lisboa, Carneiro considera que “vai ser necessário desenvolver um plano de médio prazo” para apoiar a comunidade portuguesa e lusodescendente na Venezuela. “Estou a falar de apoios no curto prazo, no imediato, apoios, nomeadamente, no domínio alimentar, apoios no domínio da saúde, apoios no domínio da subsistência e, particularmente, ao nível das crianças, das mulheres e dos idosos”, salienta o líder socialista. Carneiro insiste ainda que primeiro-ministro convoque a Comissão Nacional de Proteção Civil para que, “sob a sua responsabilidade política ou então em quem ele delegar essa responsabilidade, poder assumir um comando político no âmbito da Comissão Nacional de Proteção Civil, tendo em vista decidir sobre os meios e o emprego desses meios no teatro de operações”. Preparar o regresso de portugueses e lusodescendentes Questionado se o Governo se deve preparar para o regresso massivo a Portugal de portugueses e lusodescendentes que residem na Venezuela, Carneiro puxa dos galões e lembra a experiência que viveu no Governo do PS, em 2018, enquanto secretário de Estado das Comunidades, após a crise política naquele país em que muitos portugueses e lusodescendentes pediram para voltar. “A experiência mostrou-me que, em regra, as pessoas evitam deixar o país para trás, porque têm os seus bens, têm as suas vidas, têm o seu património no país”, começa por dizer o líder do PS, para acrescentar que, “mesmo assim, é de admitir que possa haver necessidade de ter um programa preparado para aquelas e aqueles que queiram regressar, nomeadamente, para obterem apoio aqui, que dificilmente poderão obter lá”, sobretudo em áreas como a saúde.

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