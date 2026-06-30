- Noticiário das 15h
- 30 jun, 2026
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Jornadas Parlamentares PS
Carneiro pede explicações ao PM sobre “falhas” nos exames e ignora críticas de Centeno e Peralta ao IVA zero
30 jun, 2026 - 14:58 • Susana Madureira Martins
PS termina jornadas parlamentares sobre o aumento do custo de vida na Amadora, o concelho onde o autarca socialista local está constituído arguido na Operação “Imergente”. Carneiro acusa Governo de manter habitações do PRR fechadas “à espera de um novo ciclo eleitoral”.
Pelo segundo dia consecutivo, José Luís Carneiro pediu explicações ao Governo sobre “o que está a falhar” nos exames nacionais do secundário e, no encerramento das jornadas parlamentares do PS, na Amadora, o secretário-geral socialista subiu a fasquia. Se na segunda-feira pediu explicações ao ministro da Educação, Fernando Alexandre, esta terça-feira exigiu respostas ao primeiro-ministro.
“Isto exige uma resposta do primeiro-ministro, tem o dever, um imperativo ético da sua maior responsabilidade explicar o que está a falhar”, disse Carneiro no edifício do Inova Amadora, num concelho problemático para o PS, com o autarca local, Vítor Ferreira, envolvido na Operação “Imergente”, tendo mesmo sido constituído arguido, mas ausente destas jornadas.
Na intervenção de encerramento, Carneiro optou, ainda assim, por dar o benefício da dúvida a Luís Montenegro. “Pode acontecer que tudo tenha justificação. Pode acontecer que tudo esteja devidamente enquadrado. E, se assim for, eu quero afirmar que isso deixa-me tranquilo”, disse o líder socialista, acrescentando que entende “ter o dever” de pedir explicações ao primeiro-ministro.
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“Se tudo está como devidamente planeado, se tudo está a ser executado com previsibilidade e com segurança, então, sim, toda a comunidade nacional ficará tranquila e ficará segura com as explicações do primeiro-ministro”, disse Carneiro evitando o choque frontal com Montenegro.
As casas “fechadas” à espera de um “novo ciclo eleitoral”
Após as visitas dos deputados do PS a projetos do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), por exemplo, casas em Loures para elementos da PSP que estão deslocados, Carneiro diz que “praticamente não haverá concelhos que não estejam a executar recuperação da habitação ou construção de nova habitação”, acusando o Governo de manter casas fechadas à espera de “um novo ciclo eleitoral”.
“Foi reportado que há hoje casas prontas a habitar que estão prontas há um ano e meio. Há um ano e meio à espera do quê? À espera de um novo ciclo eleitoral em que as casas das pessoas vão servir de cenário eleitoral para o eleitoralismo que o Governo nos habituou?”, questionou Carneiro, acrescentando que “será intolerável”, avisando que irá fazer visitas a esses edifícios “prontos para serem habitados”.
IVA zero é para avançar, apesar das críticas de Centeno e Peralta
No debate que antecedeu a intervenção de encerramento do líder do PS e que se centrou no aumento do custo de vida e na situação económica do país, o ex-ministro das Finanças Mário Centeno e a economista Susana Peralta criticaram duramente o IVA zero, uma proposta que os socialistas vêm defendendo e que vão reapresentar no Parlamento no dia 2 de julho.
“O PS anda muito encantado com a política do IVA zero, acho que é uma má política”, começou por dizer a professora da Nova SBE, avisando que “é certamente muito mais generoso para as pessoas mais ricas que são quem compra”.
O ex-governador do Banco de Portugal Mário Centeno seguiu na mesma linha, dizendo mesmo que acompanha a economista. “Concordo com a Susana em relação à questão do IVA zero”, dando mesmo um exemplo: “Lembro-me até de mandar fotografias para o então ministro das Finanças com um queijo pecorino com trufa que tinha IVA zero e era uma benesse que eu achava verdadeiramente inexplicável”, defendendo que o país “deve ser muito focado nos apoios e eles devem ser temporários”.
Mesmo perante estas críticas, Carneiro agradeceu a opinião dos dois especialistas, admitindo que são ideias que fazem o PS “refletir e raciocinar sobre as nossas opções políticas”, mas mais à frente foi claro ao defender que “fazemos muito bem em avançar de novo com essas propostas para mitigar os efeitos da inflação na vida das pessoas”.
Na quinta-feira, no debate potestativo no Parlamento, o PS irá assim reapresentar, por exemplo, a proposta de IVA zero a título temporário ou a redução do IVA nos combustíveis, eletricidade e gás de 23% para 13%.
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