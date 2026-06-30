Estado condenado a indemnizar José Sócrates? “É a celebração da impunidade”

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A associação Frente Cívica considera que a condenação do Estado a indemnizar José Sócrates em 15 mil euros por violação do segredo de justiça na Operação Marquês é uma “celebração da impunidade”. Em entrevista à Renascença, João Paulo Batalha não só critica a decisão do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa como sugere que, “no limite”, o antigo primeiro-ministro pode estar a ser indemnizado por fugas de informação que ele próprio tenha promovido. “Esta decisão é a celebração da impunidade”, afirma João Paulo Batalha, considerando “absurda” a ideia de o Estado ter de compensar José Sócrates por uma violação do segredo de justiça “que ninguém sabe quem causou”. O Tribunal Administrativo condenou o Estado a pagar 15 mil euros ao antigo primeiro-ministro por danos não patrimoniais resultantes da divulgação de informações sujeitas a segredo de justiça na Operação Marquês. José Sócrates pedia 205 mil euros, mas a maioria das suas alegações foi rejeitada pelo tribunal. João Paulo Batalha contesta, sobretudo, o facto de a decisão não identificar o autor ou autores das fugas de informação. “Sem sabermos quem é o responsável pela fuga de informação, é impossível sabermos se compete ao Estado compensar o arguido por essa fuga de informação”, defende.

Para o vice-presidente da Frente Cívica, há ainda uma questão que o tribunal não terá resolvido: a demonstração concreta do dano sofrido por José Sócrates. Batalha admite que possa ter havido impacto na reputação do antigo primeiro-ministro, “mas esse dano é provocado pelos factos que são apurados pela investigação e que se traduzem numa acusação criminal”. A decisão do Tribunal Administrativo conclui que houve uma violação do segredo de justiça e que essa violação afetou garantias de defesa, a presunção de inocência, a reserva da vida privada, o bom nome, a honra e a reputação pública do antigo chefe de Governo. Ainda assim, João Paulo Batalha rejeita que isso seja suficiente para justificar a indemnização. Batalha lembra que a informação então divulgada dizia respeito a um ex-primeiro-ministro investigado por suspeitas de corrupção e considera que estava em causa matéria de “óbvio e manifesto interesse público”. “Era óbvio que os jornalistas que tiveram acesso a essa informação tinham que torná-la pública, porque era de interesse público”, afirma. Além disso, o vice-presidente da Frente Cívica considera também que a cobertura mediática foi usada por José Sócrates como parte da sua estratégia pública de defesa. “José Sócrates sempre fez a sua defesa em público, na praça pública, na comunicação social” e essa defesa, acrescenta Batalha, assentou numa “vitimização pública” que “exige um circo mediático do qual ele se queixa, mas que ele próprio alimenta”. Neste contexto, João Paulo Batalha chega a sugerir que a origem de algumas fugas de informação pode não ser da responsabilidade do Estado.