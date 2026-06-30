Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 30 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Contratação pública

"Interesse público não prevaleceu". PM critica burocracia que atrasou fábrica de comboios em Matosinhos

30 jun, 2026 - 12:58 • André Rodrigues

Batalha judicial de mais de dois anos, envolvendo consórcios rejeitados pela CP, levou à perda de 191 milhões de euros em fundos europeus. "Não tinha de ser assim", diz Luís Montenegro.

A+ / A-
"Interesse público não prevaleceu". PM critica burocracia que atrasou fábrica de comboios em Matosinhos
Ouça as declarações de Luís Montenegro. Foto: José Coelho/Lusa

O primeiro-ministro insiste que as regras da contratação pública, tal como estão, prejudicam o interesse nacional.

Na manhã desta terça-feira, durante o lançamento da primeira pedra da futura fábrica de comboios da Alstom, em Guifões, no concelho de Matosinhos, Luís Montenegro disse que "este dia esteve para não acontecer".

Em causa está um atraso de mais de dois anos no projeto, devido a uma batalha judicial envolvendo os fabricantes concorrentes que foram rejeitados pela CP no concurso público lançado em 2021.

Governo anuncia 300 milhões para acabar com 155 passagens de nível e automatizar 79

Ferrovia

Governo anuncia 300 milhões para acabar com 155 passagens de nível e automatizar 79

Programa deverá estar concretizado até ao final de(...)

Montenegro argumenta que o atual regime de contratação pública fez com que “um resultado de um concurso tenha sido colocado em causa”, o que, sendo “legítimo”, fez com que o país perdesse tempo. “E aqui tempo é mesmo dinheiro”, sublinhou.

Por causa deste atraso, a CP perdeu 191 milhões de euros em fundos do PRR.

“Aqui, o interesse público aqui não prevaleceu com estas regras. Nós, país, fomos prejudicados, os contribuintes portugueses foram prejudicados. E não tinha de ser assim", concluiu.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 30 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Sismo

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de es(...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)