"Chama-se verão", diz o Chega sobre onda de calor que o país vai atravessar

O debate desta quarta-feira à tarde, no Parlamento, foi marcado pelo Livre e o deputado Jorge Pinto começou o discurso a enunciar as temperaturas de mais de 40 graus previstas para algumas das capitais de distrito. O parlamentar quis, assim, demonstrar que as alterações climáticas geram ondas de calor mais frequentes e geram fenómenos extremos e devastadores, entre eles, os incêndios florestais. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Este é um novo normal que nós temos pela frente. Mais fenómenos extremos, mais intensos e mais devastadores. E, os fogos florestais são, como a nossa história recente o mostra, daqueles que mais danos causam e que mais vidas reclamam”, referiu Jorge Pinto. Na bancada do Chega, o líder parlamentar contestou esta argumentação e garantiu que ter temperaturas elevadas nesta época do ano é normal, porque estamos no Verão. “Chama-se verão. Até lhe vou dizer mais, na Amareleja, 47 graus é uma coisa perfeitamente normal. Agora, para o Livre, tudo é um fenómeno, tudo é um fenómeno extremo”, disse Pedro Pinto.

Na resposta, Jorge Pinto leu os títulos das notícias que dão conta da maior onda de calor de sempre e dos alertas das autoridades de saúde para o aumento da mortalidade. O deputado do Livre entregou, de oferta de aniversário, estes documentos ao deputado do Chega. “Porque é dia de aniversário do deputado Pedro Pinto, entrego uma oferta, um retrato, que significa bem aquilo que tem sido a postura do Sr. deputado e do Chega neste debate, de negação das alterações temáticas”, referiu Jorge Pinto. Também Fabian Figueiredo, do Bloco de Esquerda, não deixou passar em branco a declaração do líder parlamentar do Chega e a recusa em aceitar os factos científicos, comparando com o naufrágio do Titanic.

“É a mesma coisa que ouvir o comandante do navio Titanic dizer que o problema do iceberg se deveu ao gelo na bebida. É o que acontece quando se negam os factos científicos, tomam decisões erradas e expõem-se à evidência”, referiu o deputado do Bloco de Esquerda, lembrando ainda o elevado número de mortes causados o ano passado pelas ondas de calor. “As alterações climáticas são uma das principais ameaças à nossa segurança coletiva. E o facto do Sr. deputado o desvalorizar quando nós, no ano passado, verificámos uma sobretaxa de mortalidades mais elevada da Europa, mais de 1.300 cidadãos à custa do calor, demonstra que o Chega nesta matéria faz parte do problema, não da solução”, afirmou. Governo pede “prudência” para evitar incêndios O Governo reconhece que o país está a ser confrontado com “mais fenómenos meteorológicos extremos, temperaturas elevadas e secas prolongadas” e no primeiro dia de uma onda de calor, Rui Rocha, secretário de Estado da Proteção Civil, pediu “prudência” para evitar ignições. “As previsões apontam para temperaturas muito elevadas, tanto durante o dia como durante a noite, criando condições particularmente favoráveis à ignição e propagação de incêndios. Por isso, quero dirigir um apelo muito claro à responsabilidade de todos os cidadãos”, disse o secretário de Estado.