Ministro defende que "problema não são os imigrantes" mas políticas da Esquerda

O ministro da Presidência defendeu esta quarta-feira que "o problema não são os imigrantes", mas "a receita que a Esquerda usou" ao não promover a oferta de habitação e de serviços públicos face ao aumento de população estrangeira residente.

"O problema não são os imigrantes. O problema é a Esquerda, é a sua receita para o país e, pior, essa teimosia em negar a realidade. O problema é a receita que a Esquerda usou. Se há necessidade de servir mais gente tem de haver aumento de capacidade", afirmou António Leitão Amaro na Assembleia da República, no âmbito da sua audição periódica na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

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Alegando que esse crescimento da oferta não existiu enquanto a Esquerda governou o país, o ministro no executivo de Luís Montenegro (PSD) criticou, no caso dos serviços públicos, as escolas e hospitais "que não se fizeram", o fim de parcerias público-privadas (PPP) na Saúde e o corte dos contratos de associação na Educação durante a governação de António Costa (PS).

Quanto à habitação, Leitão Amaro lamentou que, quando era necessária uma "expansão de oferta", a opção do Governo anterior tenha sido "castigar o arrendamento e a construção privada", falando numa "perseguição aos proprietários e senhorios".

"A população total portuguesa e estrangeira que espera e desespera, pela pressão nos mercados de serviços de habitação e de serviços públicos essenciais, são vítimas da irresponsabilidade da política socialista de imigração", disse.

Em 22 de junho deste ano, o Instituto Nacional de Estatística (INE) atualizou o número de residentes em Portugal para 11.424.031 pessoas, graças à contabilização de 1.597.539 pessoas estrangeiras.