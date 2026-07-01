Ministro promete consequências da "falha" no exame de Português

O cartoon da última pergunta do exame de português do 12º ano foi a primeira polémica neste processo atribulado dos exames nacionais e o ministro da Educação promete tirar “consequências” da falha na prova nacional. Na audição parlamentar desta quarta-feira, Fernando Alexandre garantiu aos deputados que apesar daquela pergunta estar já publicada num livro de preparação para o exame, os alunos não vão ser prejudicados e a “equidade” está assegurada. Uma promessa que já tinha feito antes. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“É uma falha no sistema, e obviamente serão retiradas consequências da falha, seja para a revisão do processo, aliás como é sugerido pela própria Inspeção Geral", disse o ministro aos deputados da Comissão Parlamentar de Educação. "Sobre a dimensão que obviamente nos preocupou desde o início, que era o efeito na equidade, os relatórios que temos é que o efeito não é relevante, ou seja, basicamente não há efeito na equidade”, disse o ministro da educação. Na sequência deste caso, o ministério pediu uma auditoria aos procedimentos internos do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, no âmbito da elaboração dos enunciados dos Exames Nacionais do Ensino Secundário e ainda um parecer técnico ao Conselho Consultivo do EduQA sobre os eventuais efeitos desta situação na equidade dos alunos. Segundo revelou o jornal Público, nem todos os conselheiros foram ouvidos para a elaboração desse parecer, e o ministro da Educação explicou que não havia tempo para isso.