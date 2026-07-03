EUA assinalam 250 anos da independência sem programa especial em Portugal

Os Estados Unidos celebram no sábado o 250.º aniversário da independência sem um programa especial de comemorações em Portugal, mas a data é assinalada como um marco histórico para a comunidade norte-americana residente no país e para a relação bilateral.

Apesar do simbolismo do aniversário, a Embaixada dos Estados Unidos confirmou à Lusa que não estão previstas iniciativas específicas para esta data, que este ano coincide com as comemorações dos 250 anos da assinatura da Declaração de Independência, em 4 de julho de 1776.

Numa declaração enviada à Lusa, o embaixador dos Estados Unidos em Lisboa, John Arrigo, sublinha que "não há lugar melhor para assinalar este marco do que Portugal, um dos nossos amigos e aliados mais antigos", descrevendo o "Freedom 250" como uma oportunidade para refletir sobre "os valores que têm moldado os Estados Unidos ao longo de dois séculos e meio: a liberdade, a democracia e a igualdade de oportunidades".

O diplomata recorda ainda a profundidade das relações entre os dois países, salientando que "os nossos Pais Fundadores brindaram a assinatura da Declaração de Independência com vinho da Madeira", que Portugal foi um dos primeiros Estados a reconhecer a independência norte-americana e que o consulado dos EUA em Ponta Delgada, criado por George Washington há 231 anos, continua a ser "o consulado americano em funcionamento contínuo mais antigo do mundo".

Arrigo destaca também as iniciativas já realizadas este ano no âmbito do "Freedom 250", incluindo uma receção em Lisboa com mais de dois mil convidados e uma cerimónia em Ponta Delgada para assinalar os laços históricos entre os dois países.

"Hoje celebramos também o futuro. Estou confiante de que os nossos melhores dias como parceiros ainda estão por vir", escreveu o diplomata.

Também a organização Democrats Abroad Portugal - que tem uma intensa atividade política em vários países fora das fronteiras norte-americanas - assinala a data, embora através de iniciativas de pequena dimensão.