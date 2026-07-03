Oposição critica Governo após adiamento dos resultados dos exames nacionais

O anúncio do Ministério da Educação de que a divulgação dos resultados e a segunda fase dos exames nacionais foram adiadas devido às falhas da avaliação eletrónica motivou críticas de vários partidos da oposição, que acusam o Governo de má gestão do processo, exigem responsabilidades políticas e reclamam esclarecimentos sobre o que falhou.

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PS acusa ministro de negar problemas

O PS criticou o que classificou como o "estado de negação" do ministro da Educação e afirmou que Fernando Alexandre deve concentrar-se em resolver os problemas criados no processo dos exames nacionais.

"Neste momento não queremos que o senhor ministro vá embora, queremos é que resolva os problemas, deixe de estar distraído. O senhor ministro não pode pensar que os problemas do país são as perguntas da oposição", afirmou o deputado Porfírio Silva.

O parlamentar socialista recordou que, há apenas dois dias, Fernando Alexandre desvalorizou as denúncias sobre dificuldades no processo, atribuindo-as às redes sociais.

"O senhor ministro da Educação esteve no parlamento há dois dias em estado de negação (...), ignorando que todos nós que trabalhamos nesta área falamos com dezenas de diretores, com centenas de professores, permanentemente e sabemos, efetivamente, aquilo que está a acontecer", disse.

Porfírio Silva disse ainda esperar que a alteração do calendário agora anunciada seja suficiente para "blindar o processo" e tranquilizar estudantes, famílias e professores, acrescentando que haverá mais tarde oportunidade para avaliar responsabilidades políticas.

Livre, BE, PCP e PAN apontam responsabilidades

Pelo Livre, Filipa Pinto considerou que o ministro deve assumir a responsabilidade política pelo sucedido, lembrando que, na recente audição parlamentar, Fernando Alexandre garantiu que o processo decorreria sem problemas.

"O ministro terá de tirar as responsabilidades políticas desta situação e reconsiderar o que deve ser feito num caso em que todo o sistema educativo está a ser abalado", afirmou, defendendo ainda que Fernando Alexandre tem de "assumir que a responsabilidade do caos que está instalado nas escolas e nas famílias é sua".

O Bloco de Esquerda acusou o Governo de incompetência e exigiu um pedido de desculpas à comunidade educativa.

"O Governo deve pedir desculpas aos alunos, aos professores, a toda a comunidade académica e ao país", afirmou Fabian Figueiredo, sustentando que o que aconteceu exige o apuramento de responsabilidades, total transparência sobre a plataforma utilizada e uma auditoria para esclarecer o que falhou, incluindo o processo de contratação.