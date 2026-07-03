PS não quer que ministro da Educação "vá embora" mas "resolva os problemas" dos exames

O PS criticou hoje "o estado de negação" do ministro da Educação e não quer que Fernando Alexandre "vá embora", mas sim que "resolva os problemas" relacionados com os exames nacionais, esperando que a correção ao calendário agora decidida "seja a última".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"Neste momento não queremos que o senhor ministro vá embora, queremos é que resolva os problemas, deixe de estar distraído. O senhor ministro não pode pensar que os problemas do país são as perguntas da oposição", disse o deputado Porfírio Silva aos jornalistas, no parlamento, depois de ser conhecido que falhas na avaliação eletrónica dos exames obrigaram a adiar o início da 2.ª fase.

Para o PS, "haverá momentos para avaliar politicamente as responsabilidades de cada um".

Porfírio Silva espera que "esta correção do calendário seja a última", seja suficiente e capaz de "blindar o processo" e de tranquilizar os estudantes, as famílias e os professores, "porque é disso que o país precisa".

"O senhor ministro da Educação esteve no parlamento há dois dias em estado de negação, desvalorizando, dizendo que muitos dos problemas que estavam a ser denunciados eram fenómenos das redes sociais, ignorando que todos nós que trabalhamos nesta área falamos com dezenas de diretores, com centenas de professores, permanentemente, e sabemos, efetivamente, aquilo que está a acontecer", criticou Porfírio Silva.

Segundo o deputado do PS, para Fernando Alexandre, "as responsabilidades nunca são dele, as responsabilidades nunca são do Governo".

A divulgação dos resultados e a segunda fase dos exames nacionais foram adiadas devido às falhas na avaliação eletrónica, havendo ainda professores sem receber os itens das provas para corrigir.

A decisão foi anunciada hoje pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), que reconhece "as dificuldades informáticas" do processo de classificação eletrónica dos exames do ensino secundário, admitindo que ainda não está "concluída a distribuição dos itens para classificação" por todos os professores classificadores.