Montenegro felicita EUA e destaca "fortes laços humanos, culturais e económicos" com Portugal

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, felicitou hoje os Estados Unidos da América por ocasião do 250.º aniversário da independência daquele país, destacando os "fortes laços humanos, culturais e económicos" que unem "as duas margens do Atlântico".

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"Felicito vivamente os EUA pelos seus 250 anos de independência. Ao longo de uma História comum, que foi também construída com o contributo da numerosa comunidade portuguesa e lusodescendente, os EUA desempenharam um papel fundamental no mundo e na defesa dos valores que continuam a unir-nos, como a liberdade, a democracia e a prosperidade", lê-se numa publicação na conta oficial do chefe do executivo português na rede social "X".

No texto, Luís Montenegro destaca que Portugal foi um dos primeiros países a reconhecer a independência dos EUA e, juntamente com os norte-americanos, é um dos membros fundadores da NATO, que realiza a sua próxima cimeira na terça e na quarta-feira, em Ancara, capital da Turquia.

"Firme defensor da comunidade transatlântica", escreveu Montenegro, "Portugal celebra assim estes dois séculos e meio de história comum com uma perspetiva de futuro alicerçada nos fortes laços humanos, culturais e económicos que unem as nossas duas margens do Atlântico."

O primeiro-ministro termina a mensagem desejando "ao povo amigo norte-americano", ao Presidente Donald Trump e "a todos os portugueses e lusodescendentes que vivem nos EUA", um "feliz Dia da Independência".