Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 04 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Montenegro felicita EUA e destaca "fortes laços humanos, culturais e económicos" com Portugal

04 jul, 2026 - 14:20 • Lusa

Luís Montenegro felicitou os Estados Unidos pelos 250 anos da independência. Primeiro-ministro destacou os laços históricos, humanos, culturais e económicos entre os dois países.

A+ / A-

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, felicitou hoje os Estados Unidos da América por ocasião do 250.º aniversário da independência daquele país, destacando os "fortes laços humanos, culturais e económicos" que unem "as duas margens do Atlântico".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"Felicito vivamente os EUA pelos seus 250 anos de independência. Ao longo de uma História comum, que foi também construída com o contributo da numerosa comunidade portuguesa e lusodescendente, os EUA desempenharam um papel fundamental no mundo e na defesa dos valores que continuam a unir-nos, como a liberdade, a democracia e a prosperidade", lê-se numa publicação na conta oficial do chefe do executivo português na rede social "X".

No texto, Luís Montenegro destaca que Portugal foi um dos primeiros países a reconhecer a independência dos EUA e, juntamente com os norte-americanos, é um dos membros fundadores da NATO, que realiza a sua próxima cimeira na terça e na quarta-feira, em Ancara, capital da Turquia.

"Firme defensor da comunidade transatlântica", escreveu Montenegro, "Portugal celebra assim estes dois séculos e meio de história comum com uma perspetiva de futuro alicerçada nos fortes laços humanos, culturais e económicos que unem as nossas duas margens do Atlântico."

O primeiro-ministro termina a mensagem desejando "ao povo amigo norte-americano", ao Presidente Donald Trump e "a todos os portugueses e lusodescendentes que vivem nos EUA", um "feliz Dia da Independência".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 04 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Sismos na Venezuela

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismos

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismo(...)