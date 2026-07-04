PCP critica escolha de Portas para coordenar comemorações da fundação de Portugal

O PCP criticou hoje a escolha do centrista Paulo Portas para coordenar a comissão para as comemorações dos 900 anos da fundação de Portugal, considerando que está longe de ser consensual.

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Em comunicado, o PCP defende que a nomeação do antigo vice-primeiro-ministro e ex-líder do CDS-PP, Paulo Portas, para o cargo de comissário-geral "não é adequada".

Os comunistas argumentam que as referências do primeiro-ministro, Luís Montenegro, a "uma personalidade consensual" e que reúne "características do ponto de vista da sua intervenção cívica e política, como jornalista, como pensador, como jurista também, como político" chocam totalmente com a realidade evidente para o país.

"A evocação deste importante acontecimento no percurso para a constituição de Portugal não deve ser objecto, como esta nomeação indicia, de uma tentativa de aproveitamento por parte do Governo e dos partidos que constituem a AD (PSD e CDS-PP), de manipulação histórica e de cobertura para ocultar o posicionamento de quem executa uma política que põe em causa a soberania e independência nacionais", critica o partido.

Para o PCP, "a defesa e afirmação da soberania e independência nacionais, no quadro da cooperação e amizade com os outros povos e países, é uma questão de particular importância para o presente e o futuro de Portugal, que deve basear-se numa orientação coerente com esse objectivo e não com a sua delapidação".

O Conselho de Ministros aprovou, na sexta-feira, a criação de uma comissão para as comemorações dos 900 anos da Fundação de Portugal.

Segundo o primeiro-ministro, Luís Montenegro, Portas terá como missão coordenar a comissão executiva, que acompanhará de forma permanente as comemorações.

Será ainda criada uma comissão de honra, presidida pelo Presidente da República e integrada pelos ex-chefes de Estado Ramalho Eanes, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa.

Em 24 de junho de 2028, completam-se os 900 anos da Batalha de São Mamede, considerada o momento da fundação de Portugal.

As comemorações evocarão ainda a Batalha de Ourique (1139) e o Tratado de Zamora (1143).