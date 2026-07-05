- Noticiário das 16h
- 05 jul, 2026
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BE pede comissão de inquérito após "caos nunca antes verificado nos exames nacionais"
05 jul, 2026 - 13:05 • Fábio Monteiro , Ângela Roque
Bloco de Esquerda apresentou um pedido de constituição de uma comissão parlamentar de inquérito ao processo de classificação digital dos exames nacionais de 2025 e 2026. Iniciativa pretende apurar decisões, responsabilidades e impactos das falhas registadas sobre alunos, professores e acesso ao ensino superior.
O Bloco de Esquerda entregou um requerimento para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito às decisões, contratações e responsabilidades relacionadas com a classificação digital dos exames nacionais de 2025 e 2026, considerando que existe um "caos nunca antes verificado nos exames nacionais".
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À Renascença, o deputado Fabian Figueiredo diz que a situação é demasiado grave, e tem de ser apurada, porque está em causa a confiança das famílias no processo de avaliação dos seus filhos.
"Temos centenas de relatos de professores que se deparam com exames com folhas em branco em que não conseguem distinguir se são erro de caligrafia do aluno ou se é um erro de digitalização, ou até folhas a preto. É um sistema que não funciona. Isto é gravíssimo", afirma. "O que está em causa neste momento, por culpa, por responsabilidade direta do senhor ministro, é a fiabilidade dos exames nacionais que determinam o futuro de milhares de estudantes e de milhares de famílias".
O requerimento considera que a decisão de alargar o modelo a mais de 300 mil provas "não foi um imprevisto: foi uma decisão", defendendo que importa apurar os pareceres, avaliações de risco e fundamentos que sustentaram essa opção. O BE relaciona ainda o processo com a reorganização do Ministério da Educação, Ciência e Inovação.
"Fez-se o ano passado um teste, um projeto piloto, com o exame de Filosofia, que desaconselhava a generalização deste processo de digitalização e de alteração do processo de correção dos exames. O ministro ignorou as conclusões e decidiu generalizá-lo a todos os exames. E agora temos o caos instalado", aponta.
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Entre as situações que o partido pretende investigar estão as convocatórias de professores para disciplinas que nunca lecionaram, dificuldades de acesso à plataforma, distribuição tardia dos itens de classificação, respostas atribuídas ao classificador errado, desaparecimento de classificações já efetuadas, digitalizações incompletas ou ilegíveis e falhas na associação das folhas de resposta às provas dos alunos.
"Deixamos o apelo para que, no meio do caos, o ministério faça tudo o que está ao seu alcance para mitigar as consequências para alunos, professores e famílias, começando pelo mínimo que é isentar da taxa de três euros (pedido de cópia de um exame) mais 25 euros (reapreciação da prova)", apela.
O Bloco de Esquerda pretende igualmente identificar quem concebeu, desenvolveu e manteve a Plataforma de Classificação e Supervisão, conhecer os contratos celebrados, os custos da operação, os testes realizados antes da entrada em funcionamento e os mecanismos de auditoria do sistema. Defende ainda o apuramento das responsabilidades políticas do Governo, incluindo a conformidade entre as declarações públicas do Ministério e a informação de que dispunha em cada momento.
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