BE pede comissão de inquérito após "caos nunca antes verificado nos exames nacionais"

O Bloco de Esquerda entregou um requerimento para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito às decisões, contratações e responsabilidades relacionadas com a classificação digital dos exames nacionais de 2025 e 2026, considerando que existe um "caos nunca antes verificado nos exames nacionais".

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À Renascença, o deputado Fabian Figueiredo diz que a situação é demasiado grave, e tem de ser apurada, porque está em causa a confiança das famílias no processo de avaliação dos seus filhos.

"Temos centenas de relatos de professores que se deparam com exames com folhas em branco em que não conseguem distinguir se são erro de caligrafia do aluno ou se é um erro de digitalização, ou até folhas a preto. É um sistema que não funciona. Isto é gravíssimo", afirma. "O que está em causa neste momento, por culpa, por responsabilidade direta do senhor ministro, é a fiabilidade dos exames nacionais que determinam o futuro de milhares de estudantes e de milhares de famílias".

O requerimento considera que a decisão de alargar o modelo a mais de 300 mil provas "não foi um imprevisto: foi uma decisão", defendendo que importa apurar os pareceres, avaliações de risco e fundamentos que sustentaram essa opção. O BE relaciona ainda o processo com a reorganização do Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

"Fez-se o ano passado um teste, um projeto piloto, com o exame de Filosofia, que desaconselhava a generalização deste processo de digitalização e de alteração do processo de correção dos exames. O ministro ignorou as conclusões e decidiu generalizá-lo a todos os exames. E agora temos o caos instalado", aponta.

