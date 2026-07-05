BE pede comissão de inquérito após "caos nunca antes verificado nos exames nacionais"

O Bloco de Esquerda entregou um requerimento para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito às decisões, contratações e responsabilidades relacionadas com a classificação digital dos exames nacionais de 2025 e 2026, considerando que existe um "caos nunca antes verificado nos exames nacionais".

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O partido afirma que "a integridade, a fiabilidade e a confiança pública" no sistema de exames estão em causa e sustenta que a generalização da classificação digital em 2026 ocorreu apesar de o projeto-piloto realizado no exame de Filosofia, em 2025, já ter identificado falhas como provas desaparecidas, respostas cortadas, folhas digitalizadas a preto ou em branco e dificuldades no apoio aos classificadores.

O requerimento considera que a decisão de alargar o modelo a mais de 300 mil provas "não foi um imprevisto: foi uma decisão", defendendo que importa apurar os pareceres, avaliações de risco e fundamentos que sustentaram essa opção. O BE relaciona ainda o processo com a reorganização do Ministério da Educação, Ciência e Inovação.