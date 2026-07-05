- Noticiário das 13h
- 05 jul, 2026
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BE pede comissão de inquérito após "caos nunca antes verificado nos exames nacionais"
05 jul, 2026 - 13:05 • Fábio Monteiro
Bloco de Esquerda apresentou um pedido de constituição de uma comissão parlamentar de inquérito ao processo de classificação digital dos exames nacionais de 2025 e 2026. Iniciativa pretende apurar decisões, responsabilidades e impactos das falhas registadas sobre alunos, professores e acesso ao ensino superior.
O Bloco de Esquerda entregou um requerimento para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito às decisões, contratações e responsabilidades relacionadas com a classificação digital dos exames nacionais de 2025 e 2026, considerando que existe um "caos nunca antes verificado nos exames nacionais".
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O partido afirma que "a integridade, a fiabilidade e a confiança pública" no sistema de exames estão em causa e sustenta que a generalização da classificação digital em 2026 ocorreu apesar de o projeto-piloto realizado no exame de Filosofia, em 2025, já ter identificado falhas como provas desaparecidas, respostas cortadas, folhas digitalizadas a preto ou em branco e dificuldades no apoio aos classificadores.
O requerimento considera que a decisão de alargar o modelo a mais de 300 mil provas "não foi um imprevisto: foi uma decisão", defendendo que importa apurar os pareceres, avaliações de risco e fundamentos que sustentaram essa opção. O BE relaciona ainda o processo com a reorganização do Ministério da Educação, Ciência e Inovação.
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Entre as situações que o partido pretende investigar estão as convocatórias de professores para disciplinas que nunca lecionaram, dificuldades de acesso à plataforma, distribuição tardia dos itens de classificação, respostas atribuídas ao classificador errado, desaparecimento de classificações já efetuadas, digitalizações incompletas ou ilegíveis e falhas na associação das folhas de resposta às provas dos alunos.
O Bloco de Esquerda pretende igualmente identificar quem concebeu, desenvolveu e manteve a Plataforma de Classificação e Supervisão, conhecer os contratos celebrados, os custos da operação, os testes realizados antes da entrada em funcionamento e os mecanismos de auditoria do sistema. Defende ainda o apuramento das responsabilidades políticas do Governo, incluindo a conformidade entre as declarações públicas do Ministério e a informação de que dispunha em cada momento.
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