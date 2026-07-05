Filipe Melo reeleito para liderar distrital do Chega em Braga e Luís Paulo Fernandes em Leiria

Em Beja, o deputado António Carneiro foi eleito presidente da Comissão Política Distrital com 62,5% dos votos, derrotando o líder desta estrutura partidária em funções, Mário Cavaco, e em Coimbra, Paulo Seco, recandidato e deputado no parlamento, obteve 60,2% contra Augusto Miranda.

O parlamentar João Tilly, que liderava a distrital de Viseu, perdeu para Rui Miguel Pereira, eleito com 54,9% dos votos.

De acordo com a nota, Filipe Melo foi reeleito com 56,5% dos votos, numa corrida disputada com Carlos Barbosa, também deputado na Assembleia da República, e Paulo Ralha, que nas últimas autárquicas foi eleito vereador para a Câmara de Barcelos.

Os deputados F ilipe Melo e Luís Paulo Fernandes foram reeleitos este domingo para liderar as distritais do Chega em Braga e Leiria, respetivamente, e Jo ão Tilly perdeu a estrutura de Viseu.

Em Bragança, Paulo Matos venceu com 59,7% dos votos, derrotando Marisa Aranda e em Évora, em lista única, o presidente César Silva foi reeleito para um segundo mandato com 97,1%.

Nos Açores, o dirigente José Pacheco também foi reeleito com 74,4% dos votos.

Na mesma nota, a direção nacional saúda todos os militantes e candidatos que participaram nas eleições internas distritais, "enaltecendo o espírito democrático, a elevada participação e o compromisso demonstrados com o futuro do partido".

Ventura felicitou todos

O presidente do Chega felicitou todos os candidatos "que mereceram a confiança dos militantes para liderar as respetivas estruturas distritais" e desejou aos presidentes distritais agora eleitos e às suas equipas "os maiores sucessos no desempenho das suas funções, certo de que saberão servir o Chega com dedicação, sentido de responsabilidade e espírito de missão".

André Ventura deixou também uma "palavra de profundo reconhecimento e agradecimento a todos os dirigentes que hoje cessam funções, pelo trabalho, dedicação e empenho com que serviram o partido ao longo dos seus mandatos".

"O presidente do Chega reafirma ainda o compromisso de trabalhar de forma leal, próxima e construtiva com todos os dirigentes agora eleitos, reforçando a coesão interna e unindo esforços para alcançar as vitórias políticas e eleitorais de que Portugal necessita", é acrescentado na nota. .

Concluído este ciclo eleitoral interno, lê-se no comunicado, "o Chega saúda todos os seus militantes por mais um importante exercício de democracia interna, que reforça a legitimidade das suas estruturas e a vitalidade do partido". .

Esta foi a segunda ronda de um conjunto de eleições para as estruturas distritais e regionais do Chega, com um mandato de três anos, depois de no passado domingo terem sido eleitas as restantes distritais, incluindo Lisboa, Porto e Faro.